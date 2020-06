Europa exige una conexión a Internet digna en las zonas rurales y despobladas

Internet se ha convertido, en el entorno rural, en la mejor baza que tienen los residentes para crear un negocio o para comunicarse y trabajar. Así lo estima ahora el Consejo Europeo, que en su informe ve imprescindible que las buenas conexiones sean el estándar en todos los estados miembros y, sobre todo, en las zonas rurales. El documento, titulado "Ofrecer oportunidades a los jóvenes que viven en zonas rurales y zonas remotas", considera fundamental que los estados "mejoren la infraestructura de las tecnologías de la información, en particular la conexión de banda ancha de alta velocidad, a fin de fomentar la utilización de las tecnologías y servicios digitales". Esto es, Internet para ser competitivos y fijar población, algo muy necesario en provincias despobladas y sin gran actividad económica como Zamora.

La recomendación no es tangencial en una provincia en la que, según los datos recién difundidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Evolución Digital, uno de cada cuatro vecinos no tiene en casa una velocidad de conexión de al menos diez megas. Esa velocidad fue la que Europa iba a exigir a todos los estados miembros en todas sus regiones en 2020 y, a la vista está, esto no se ha cumplido.

No es la primera vez que Europa "tira de las orejas" a los países miembros con el asunto de la conectividad en el entorno rural. Las grandes operadoras, que son las encargadas de desplegar la infraestructura necesaria, no están interesadas por lo general en invertir en zonas rurales, con pocos clientes y nula rentabilidad, por lo que la única solución es que los estados tomen cartas en el asunto de la conectividad.

Pide también Europa a los estados que "cuando proceda, promuevan la creación de espacios juveniles o, en su caso, mejoren los existentes, así como el acceso a distancia para los jóvenes que viven en zonas rurales y zonas remotas a diferentes tipos de servicios, incluidos los servicios del trabajo en el ámbito de la juventud, como el trabajo digital e inteligente en el ámbito de la juventud; asimismo, fomenten el establecimiento de diferentes servicios móviles, por ejemplo relativos al ocio y el asesoramiento, así como de centros de servicio multifuncionales".