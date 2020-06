El impacto del COVID deja en Zamora 300 empresas menos que en el mes de febrero

Zamora ha perdido cerca de 500 empresas por el impacto del coronavirus en la economía zamorana. Se trata de sociedades que han cerrado sus puertas y que han comunicado su intención de no continuar con el negocio al considerar que no será viable cuando haya pasado la pandemia. Bien por eso bien porque no han sido capaces de superar las dificultades derivadas de varias semanas sin ningún ingreso. Zamora tiene en estos momentos, así las cosas, 5.149 empresas inscritas en la Seguridad Social. Esto es, empresas con trabajadores contratados más allá del dueño. Son 433 menos que en febrero aunque 111 más que a finales de abril. La razón es que hay varias sociedades que han retomado -o comenzado- la actividad con el inicio de la desescalada.

A nivel regional, la desescalada progresiva de la comunidad y el lento retorno de la economía al dinamismo tras la hibernación por el estado de alarma frente al COVID-19 permitió una cierta recuperación del tejido productivo de la comunidad en mayo, respecto al mes anterior, aunque los datos en la comparación con la "normalidad" del 2019 siguen siendo catastróficos.

Las cifras recogidas por Ical del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones revelan que la comunidad, registró en mayo 65.505 empresas cotizantes a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento respecto a abril en 958 actividades. Sin embargo, el dato representa un desplome en 3.923 empresas en relación al mismo mes del año anterior, con una caída porcentual del 5,7%. En la comparativa mensual, Castilla y León anotó 372 nuevas empresas en la construcción y 357 en los servicios, hasta un total de 6.900 y 45.882, respectivamente. Asimismo, se pusieron en marcha 205 en el agro y 24 industrias, con 6.073 y 6.650 en total para cada sector. El dato cambia radicalmente en la comparativa anual, ya que desaparecieron 3.192 empresas del terciario; 665 de la construcción; y 175 industrias. El sector primario, esencial durante el estado de alarma, ganó 109 actividades respecto al año anterior.

En cuanto al empleo, las empresas cotizantes daban trabajo en mayo a 622.264 asalariados, 5.727 más que en abril. El empleo se impulsó sobre todo en el sector primario, que sumó 3.024 puestos; y en la construcción, que generó 1.557, junto a 884 en los servicios, y 302 en la industria.

La comparativa anual revela el verdadero alcance de la crisis del COVID-19, ya que se perdieron respecto a mayo de 2019, un total de 26.294 puestos de trabajo, la mayor parte, en el sector servicios, donde desaparecieron 20.667. Asimismo, la construcción también redujo sus empleos en 3.264 puestos, y la industria, en 2.611. El agro siguió en alza, y creó respecto al año pasado 248 puestos de trabajo.

Por provincias y en relación al mes de abril, el número de empresas creció en Zamora (5.149), un 2,4 por ciento; en Burgos (10.491), un 1,6 por ciento; en Ávila (4.844), un 1,5 por ciento; en Salamanca (9.866), un 1,4 por ciento; en Palencia (4.711), Segovia (5.319), Soria (2.865) y Valladolid (14.953), un 1,3 por ciento, en cada caso; y en León (12.141), un 1,1 por ciento.

En la comparativa anual, las actividades cayeron un 6,7 por ciento en León; un 6,1 por ciento en Salamanca; un seis por ciento en Ávila; un 5,7 por ciento en Zamora; un 5,3 por ciento en Palencia; un 4,9 por ciento en Valladolid; un 4,5 por ciento en Burgos; un cuatro por ciento en Segovia; y un 3,8 por ciento en Soria.

En cuanto al empleo respecto a abril, creció en Zamora (33.562), un 1,8 por ciento; en Ávila (32.065), un 1,4 por ciento; en Valladolid (157.624), un 1,3 por ciento; en Segovia (39.101), un 1,1 por ciento; en Burgos (106.610), un 0,9 por ciento; en León (103.614), un 0,9 por ciento; en Salamanca (79.480), un 0,5 por ciento; y en Soria (26.633), un 0,4 por ciento. En Palencia (43.375), permaneció estable.

Por lo que se refiere a la comparativa interanual, el número de puestos menguó un 5,6 por ciento en Palencia; un 4,9 por ciento en Burgos; un 4,6 por ciento en Ávila; un 4,2 por ciento en Salamanca y Zamora; un 3,9 por ciento en León; un 3,3 por ciento en Valladolid; un tres por ciento en Segovia; y un 2,9 por ciento en Soria.