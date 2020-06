"Hemos tenido que sancionar para evitar la propagación del virus"

Ubaldo de la Torre se jubila. En medio de una pandemia que ha enrarecido su despedida, el policía zamorano, comisario jefe en su tierra durante los últimos tres años, se despide de una carrera profesional de cuatro décadas y media. Entre el 15 septiembre de 1975 y el 18 de junio de 2020, este miembro del Cuerpo ha vivido, a través del punto de vista que le ha ofrecido su profesión, desde la agonía de la dictadura hasta el estado de alarma más prolongado de la democracia, pasando por varios escenarios que han transformado el país, la provincia y la propia Policía Nacional.

-¿Hasta qué punto es extraño dejarlo así, en medio de una pandemia?

-El destino y esta terrible circunstancia no me han permitido despedirme de todos los ciudadanos como me hubiera gustado. Es una situación que vamos a tener que superar entre todos y, desde mi nueva posición, intentaré cooperar en lo que sea posible.

-España lleva tres meses en estado de alarma. ¿Qué ha tenido que adaptar la Policía Nacional para poder prestar los servicios que exige esta situación anómala?

-Ha habido que adaptarse, y además hay que tener en cuenta que convivimos con una doble faceta: la profesional y la personal. La inseguridad y el miedo de transmitir el virus a tus seres queridos también está ahí.

-En Zamora, se han formulado 5.300 denuncias por incumplir el estado de alarma. ¿No son muchas?

-Efectivamente. En un principio nuestra misión era informativa, destinada a sensibilizar a la población de que tenía que cumplir las medidas para evitar cualquier tipo de propagación del virus. Desgraciadamente, muchos ciudadanos no lo han entendido, y ha habido que recurrir a las propuestas de sanción. No ha quedado más remedio. Nos ha dolido ponerlas, somos humanos y no nos vanagloriamos, pero hay que cumplir los preceptos normativos para evitar más infecciones y controlar posibles rebrotes.

-¿Cuáles han sido las infracciones recurrentes?

-Ha habido de muchas clases. Por ejemplo, hacer uso de los animales de compañía para saltarse el kilómetro, ir a otra parte de la ciudad para adquirir alimentos de primera necesidad, recurrir a decir que tienes que asistir a un familiar que no vive en el lugar que dices, salir de paseo en horas que no estás autorizado con personas no convivientes... 5300 infracciones es un número exagerado para esta provincia, pero no ha habido más remedio para concienciar a la sociedad. Nos estábamos jugando mucho. Desgraciadamente, las estadísticas están ahí y cualquier muerte es una tragedia.

-La Policía Nacional ha jugado un papel muy importante en el control de fronteras. ¿Cómo ha afrontado la plantilla este esfuerzo extra?

-Este tipo de servicios que te encuentras te obligan a realizar un esfuerzo extraordinario, al que hay que prestar una dedicación completa y permanente que pueda suplir la falta de efectivos. Pero como siempre hacen estos agentes, han llevado a cabo la tarea con la máxima profesionalidad. Hay que recordar que ha sido un número muy importante de controles para hacer cumplir la norma de que solo pasen los trabajadores transfronterizos y los transportistas. Es cierto que en Quintanilha teníamos una cierta infraestructura, pero ahora en la zona de Miranda, que se abre el día 15, carecemos de cualquier tipo de medios. En todo caso, las dificultades se afrontan con buena voluntad y con la colaboración de la policía portuguesa.

-¿Era inviable controlar desde el principio otras fronteras aparte de la de Quintanilha?

-Era complicado. De todos modos, nosotros nos tenemos que hacer cargo del acceso de transportes y mercancías en los pasos habilitados. La apertura de otros puntos no corresponde a nuestro Cuerpo. Sabemos que la distancia que había que recorrer impedía ciertas actividades profesionales, comerciales o de atención de ciertas propiedades, pero así lo dispuso la normativa. No podemos abrir de forma indiscriminada si no es por acuerdos entre los estados.

-El subdelegado del Gobierno destacó el otro día su capacidad para mantener la coordinación de la Policía Nacional con otras fuerzas de seguridad, y también con los mandos de Portugal. ¿Lo considera uno de sus principales legados?

-Es un privilegio y un honor recibir elogios por parte del subdelegado. Nosotros siempre hemos tratado de proyectar la imagen de una institución policial basada en la transparencia. Hemos querido que sea accesible para resolver los problemas que nos demanden los ciudadanos. Pero la sociedad nos pide más; más preparación y más profesionalidad. Nosotros tenemos que hacer lo posible para responder a esta demanda. Durante mi etapa como profesional, he buscado la máxima coordinación porque la delincuencia actual así nos lo exige. Además, aquí tenemos una frontera que, si es permeable, puede traer desde tráfico de drogas hasta ciberdelitos. Hay que basarse en la prevención y, si esta es activa, se pueden impedir los tráficos ilícitos y generar mucha más seguridad.

-Zamora tiene fama de ciudad tranquila. ¿A qué riesgos principales se enfrenta la ciudadanía aquí?

-Son muchos y muy variados. De todos modos, no son los grandes delitos los que generan más inseguridad. Los pequeños, si son reiterativos, pueden producir más alteración del orden público. Los robos en domicilios y la violencia que atenta contra la integridad de las personas son los que generan más alarma. Pero también un hurto de carteras que se convierte en recurrente. En todo caso, la Policía tiene que estar preparada para hacer frente a cualquier tipo de delincuencia. Por ejemplo, nos enfrentamos mucho también al ciberdelito, que mueve muchos recursos económicos y que es uno de los asuntos prioritarios. Ahora bien, los peligros más graves son el terrorismo yihadista, que puede causar daños muy traumáticos, y la violencia contra los sectores más vulnerables.

-Usted formó parte de la cobertura de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y también de una de las citas más relevantes que ha acogido zamora en la última época, la cumbre hispano-lusa de 2009. ¿Qué recuerdos tiene de esos servicios tan importantes?

-Son eventos que traen consigo momentos de tensión relacionados con su importancia. Tanto la cumbre como los Juegos Olímpicos requieren de una gran movilización de recursos para garantizar la seguridad. Aquí, lo principal es la prevención e intentar evitar cualquier tipo de delito, desde el hurto de carteras hasta el terrorismo. Además, son servicios que conllevan una gran preparación, hasta el mínimo detalle. Cada movimiento tiene un dispositivo especial e individualizado, tanto para los itinerarios, como para los lugares de hospedaje y los sitios a los que se desplazan las autoridades junto a una gran cantidad de asistentes. La tensión es máxima por las consecuencias que podría tener el hecho de fallar. Ahora bien, una vez todo pasa, queda la satisfacción del deber cumplido, de contribuir a generar seguridad para el ciudadano.

-Cuando usted entro a formar parte del Cuerpo, las fuerzas de seguridad estaban a punto de transitar del periodo de la dictadura hacia la democracia. ¿Cómo ha percibido la evolución de la Policía desde 1975 hasta hoy?

Yo, el 15 de septiembre de 1975, ingresé en un Cuerpo General de Policía, que era de naturaleza totalmente civil. Después, este cuerpo desapareció y nos ubicamos en la policía armada. Cambió la forma de trabajar, nos integramos en las diversas escalas que se formaron, y se empezó a crear una serie de planes para hacer frente a lo que nos demandaban los ciudadanos. Vivimos el cambio de las instituciones, el ingreso posterior en la Unión Europea... En general, ha habido una potente formación en el Cuerpo, se ha cambiado la forma de trabajar y se ha implementado una serie de valores para darle la dignidad que nos hemos ganado de cara a la sociedad. Nos ha costado mucho lograrla y nos va a costar mantenerla.

-¿En qué sentido?

-Hay que mantener el nivel de una Policía formada, profesional, que nos ha costado mucho y que está a la altura de cualquier otro Cuerpo en cualquier país. Ese prestigio se reconoce a nivel internacional.

-Dígame con qué se queda en positivo y cuál es la espina que se le queda clavada después de estos años.

-Lo más positivo es el servicio a los ciudadanos durante estos 45 años. Ha habido muchos trabajos y muy importantes, pero lo gratificante es cuando cualquier persona reconoce tu labor. Lo peor son las vidas que se han ido quedando por el camino; compañeros que eran grandes profesionales. Nos queda el recuerdo, la valía de esas personas que perecieron por llevar a cabo la defensa de la sociedad. Me voy con la satisfacción de haberme dedicado a lo que considero la profesión más bonita del mundo. Me he volcado en ella.