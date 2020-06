El escudo zamorano frente al COVID

El 4 de abril 112 personas luchaban contra el COVID en las habitaciones de planta del Virgen de la Concha. Hoy, son tres. A comienzos de mes 20 zamoranos resistían los envites de la enfermedad en las camas de una UCI extendida y extenuada. Hoy queda solo un paciente, un hombre que lleva ahí nada menos que 80 días. A finales de marzo entraban decenas de pacientes, "literalmente ahogados", por las puertas de un servicio de Urgencias volcado en parar el COVID. Hoy entran a cuentagotas y la mayoría de los sospechosos son negativos. Zamora contiene al coronavirus y lo hace en buena medida gracias a los profesionales que durante los últimos meses han puesto sobre la mesa su tiempo y, sobre todo, su salud para luchar contra la enfermedad. "Ha sido duro, pero hemos resistido", resumen José Lázaro y Conchi Tarancón, jefes de Urgencias y del servicio de UCI de Zamora. Dos servicios que han sido punta de lanza en una lucha que, pese a todo, todavía no ha acabado.

Tanto Lázaro como Tarancón definen con la misma palabra el sentimiento al que se enfrentaron en las primeras semanas del mes de marzo, cuando la vida de zamoranos y españoles cambió. "Miedo". "Y descontrol", añade la responsable de la UCI. "No sabíamos muy bien qué era lo que teníamos entre manos. Llegaban los pacientes y, sin haberlo acabado de valorar, te entraba otro. Fueron semanas de una gran carga de trabajo y de un estrés brutal", resume. "Nos tuvimos que enfrentar a algo para lo que realmente no estábamos preparados", asegura el jefe del servicio de Urgencias. "Diseñamos un plan que se tuvo que modificar. Empezamos en una zona pequeña, luego aumentamos, después volvimos a reducir el área de COVID... Momentos muy malos, tanto a nivel profesional como personal. Hubo personas que se nos murieron en Urgencias, que se nos escapaban en cuestión de minutos. Era una situación muy, muy tensa".

Los responsables de los dos servicios coinciden en que lo peor llegó a finales del mes de marzo y en los primeros días de abril. "Entre el 30 de marzo y el 2 de abril", acota Tarancón. "Ahí llegaban a la UCI pacientes que subían directamente de Urgencias, muy apurados porque habían estado mucho tiempo en casa por miedo a ir al hospital. Fueron días muy malos, subían y los teníamos que intubar". En Urgencias "momentos críticos hemos tenido muchos". "En las primeras semanas la gente entraba muy grave. Nuestro servicio es relativamente pequeño. Estamos preparados para atender una demanda normal, pero no para un servicio donde los pacientes y los propios profesionales tienen que estar aislados". El cansancio, tanto físico como mental, ha sido muy intenso. De hecho, los turnos de siete horas de duración se han partido en dos, de tres horas y media cada uno, para que los sanitarios de Urgencias no estuvieran tanto tiempo en la zona aislada. "Eran tiempos relativamente cortos porque es una situación que no se puede soportar muchas horas desde el punto de físico ni desde el psicológico. El traje pesa, da mucho calor. La situación de dentro de la zona aislada era dramática. Muchos han salido con lágrimas en los ojos de ahí, pero al día siguiente volvían a entrar".

Los trabajadores de los dos servicios han sido capaces de sortear el impacto del COVID-19 sobre su salud con un éxito más que aceptable. En Urgencias, relata José Lázaro, solo se ha contagiado un médico y un enfermero. El facultativo, además, se infectó en los primeros días de la pandemia, lo que hace pensar que no fuera por problemas en el protocolo de seguridad establecido en el servicio. Pasó la enfermedad bien, en casa, sin dificultades. El enfermero, en cambio, tuvo que ser ingresado. La incidencia es poca para un servicio en el que trabajan más de cien personas. "Esto habla muy bien de los profesionales que tenemos aquí", asegura el responsable. "Desde admisión a celadores, limpieza, fisioterapia, enfermeros, auxiliares, médicos o celadores. Todos". En la UCI los datos son similares. Solo una enfermera, que ha estado asintomática, ha pasado el COVID. Hubo casos sospechosos descartados, pero ningún positivo más. "Todo el mundo aquí ha entendido que para cuidar a los demás primero debían protegerse bien ellos mismos", dice Conchi Tarancón.

Lo que está claro es que el paso de la pandemia deja un poso en el personal sanitario zamorano que tardará muchos años en irse. "He visto compañerismo, lucha y entrega", asegura el jefe de Urgencias. En la UCI los últimos meses han supuesto "una gran cura de humildad. Ves que, por mucho que quieras, no puedes hacer nada. Que en poco tiempo nuestra vida se puede desplomar por completo".

Vistas las vivencias, no es raro que en el Virgen de la Concha se vea el proceso de desescalada con una inusitada tensión. "Nos da mucho miedo porque estamos viendo que otra vez hay casos positivos, algún foco concreto. Hay que recordar que esto empezó con solo una persona y que todavía no hemos acabado con ello. Pedimos a la gente que mantenga las medidas de sanidad, que se pongan la mascarilla. Esto ha sido muy duro, no podemos repetirlo", asegura Conchi Tarancón. José Lázaro, aunque le gustaría ser optimista, está "muy preocupado". "Yo entiendo que la economía tenga que relanzarse. Hay mucha gente que depende de que abran bares, comercios, hoteles... pero desde el punto de vista sanitario estoy preocupado. Hay grupos de personas, sobre todo entre la población joven, en las que el relajamiento ha sido excesivamente rápido. A nosotros todavía nos da miedo ir a casa de nuestros padres o a ver a nuestros abuelos, seguimos luchando y no puedo comprender cómo hay gente que sale a la calle todavía sin la mascarilla puesta. No tenemos todavía nada para parar este virus. Ni vacuna ni tratamiento. Nada".

Con todo, la vida regresa poco a poco a la normalidad, también en un hospital en el que han vuelto las consultas y la actividad se parece, más o menos, a la de hace cuatro meses. El hospital parece el mismo, aunque los profesionales que trabajan en él, el escudo que Zamora ha tenido frente al coronavirus, hayan cambiado.