Sanidad autoriza el paso de toda la provincia a fase 3, aunque la movilidad sigue restringida

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la propuesta de la Junta de Castilla y León y Zamora será provincia de fase 3 a partir del próximo lunes. Zamora llega a esta situación después de estar solo siete días, y no catorce como en principio estaba establecido, en la segunda fase de la desescalada. La Junta, "animada" por el propio ministerio ante los buenos datos epidemiológicos, propuso el paso de la provincia -y de otros cuatro territorios-, petición que ha sido escuchada por el equipo de Salvador Illa. Por lo que respecta a Vallesa de la Guareña y Cañizal, finalmente pasan a fase 3 después de que Sanidad haya corregido su criterio del jueves. La unidad de acción es la provincia, y los dos pueblos promocionan aunque pertenezcan a zonas de salud de Salamanca.

Los cambios no serán, con todo, demasiado palpables. Los zamoranos se podrán beneficiar de las menores restricciones previstas, si bien se mantendrá la movilidad solo dentro de la provincia y no con otras en fase 3, aunque pertenezcan a la comunidad. Además, el Ejecutivo planteará que se restrinjan las actividades del ocio nocturno, como son la apertura de bares y discotecas, así como el consumo en las barras. No obstante, Verónica Casado precisó que las diferencias entre las fases 2 y 3 se centran básicamente en los aforos permitidos.

La consejera hizo hincapié en que la evolución es "buena" y argumentó que la Comunidad ha pasado de ser la primera en incidencia acumulada al puesto noveno. No obstante, admitió que algunas provincias, como son las más cercanas a Madrid, presentan un mayor impacto del virus, porque también tuvieron una mayor difusión de la infección. Además, destacó el desarrollo de la red de vigilancia epidemiológica para rastrear los nuevos casos que se produzcan.

Por lo que refiere a las novedades, aumentan a 20 los grupos de personas que pueden reunirse y se eliminan totalmente las franjas horarias a la hora de salir a la calle. Los bares y restaurantes pueden abrir dentro aunque tienen el aforo limitado al cincuenta por ciento. Aunque en otras zonas en fase 3 sí se puede consumir en la barra guardando los dos metros de distancia, en Zamora y en las provincias en el mismo estado en Castilla y León esto no será todavía posible. Tampoco abrirán aún discotecas y bares de ocio nocturno, algo que sí sucede en otras provincias y que aquí sucederá en unas semanas. En las terrazas al aire libre el aforo llegará al 75% del total con una ocupación máxima de 20 personas por mesa.

Pueden celebrarse bodas con un número de asistentes más amplios que en la fase 2, aumenta también el máximo permitido en los velatorios y el número de personas que pueden encontrarse dentro de los edificios de culto.

En el entorno laboral comenzarán a implantarse los protocolos de reincorporación presencial a las empresas, estableciendo horarios escalonados.