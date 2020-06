Las fiestas veraniegas de Sanabria, en peligro por los efectos de la pandemia del COVID-19

Un verano sin fiestas es lo que a día de hoy parece que vivirá la comarca de Sanabria en 2020 a pesar de que el estado de alarma se levantará dentro de una semana. El coronavirus no ha desaparecido de España y, por prudencia, se pretenden evitar grandes concentraciones humanas que podrían invertir la tendencia en una zona como Sanabria que ha registrado muy pocos casos de COVID-19 en los últimos tres meses.

El último aviso llegaba esta semana desde San Martín de Castañeda, cuya Comisión de Festejos anunciaba la suspensión definitiva de las Fiestas de la Virgen Peregrina 2020 que debían celebrarse en el mes de septiembre, una decisión "consensuada" entre todos los miembros de la comisión amparándose "en la responsabilidad social y el bienestar de todos los vecinos" del pueblo.

En el mismo mes La Puebla suele celebrar las fiestas de Las Victorias, sobre las que no hay aún un pronunciamiento oficial. El concejal de Fiestas, Pedro Castronuño, expresaba ayer preguntado por este diario que el ayuntamiento y la comisión permanecen "atentos" para conocer "la legislación que regulará este tipo de actos a partir de la 'nueva normalidad', así como de la evolución de la pandemia".

No obstante, Castronuño recuerda que "hoy por hoy" no se puede celebrar "ninguna actividad en la que no se pueda controlar el aforo", y en actos como Las Victorias o el Mercado Medieval que celebra la villa sanabresa en torno al 15 de agosto, con una asistencia masiva de personas, es "muy difícil de controlar" ese aforo.

Otro pueblo que sí ha anunciado la suspensión de sus fiestas, como ha hecho San Martín, es Santa Colomba, que el pasado mes de mayo hacía pública la cancelación de los actos en honor a la Virgen de la Portería que habitualmente se celebran en agosto, aunque abría la puerta a organizar actos religiosdos como la novena, la Eucaristía, o incluso la procesión, "pendientes de la decisión que adopten las autoridades compententes".

En Mombuey, la Comisión de Fiestas ha cancelado también las orquestas reservadas para sus fiestas de agosto. Este pueblo debería estar inmerso esta semana en la celebración del Corpus, igual que Villardeciervos, pero por el momento es demasiado pronto para pensar en este tipo de festejos.