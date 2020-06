El toro de los recuerdos

Jornada previa al Corpus y en Benavente no ha habido carrera del enmaromado. Es la fiesta local de mayor arraigo en el municipio y no se ha resistido a la pandemia del coronavirus. La ciudad ha mantenido su festivo local en esta jornada en la que algunos vecinos no se han resistido a vestir sus camisetas de peñas o llevar su pañuelo. La fiesta se ha trasladado a las redes sociales donde se han difundido decenas de vídeos y cientos de fotografías de los momentos vividos ediciones anteriores. No han faltado imágenes a las puertas del toril y hay quien se ha animado a dejar sobre la explanada verde frente al toril un cartel con su nombre. También algunas abanderados de las peñas han paseado con sus banderas por la zona centro, y no ha faltado algún que otro carretón haciendo un simbólico recorrido.

El historiador benaventano y archivero municipal, Juan Carlos de la Mata, recuerda que el origen del festejo del toro enmaromado se sitúa en el contexto de la festividad del Corpus Christi, que ya tenía lugar en el siglo XV y es en el siglo XVIII cuando este festejo aparece ya con la denominación de "toro enmaromado de la víspera del Corpus" y plenamente configurado. "Desde entonces se viene realizando periódicamente y de una forma casi exclusiva en las fiestas del Corpus y tan solo en contadas ocasiones para celebrar algún acontecimiento de júbilo general se corrió un toro enmaromado al margen de esta celebración".

A lo largo de la historia los paréntesis han sido circunstanciales como guerras, crisis y revueltas, y su continuidad y arraigo ha sido posible, según De la Mata, a la voluntad de los benaventanos, que pese a todo han mantenido el secular rito. La fiesta sufrió un lapsus de treinta y un años entre 1908 y 1939 en que se suspendieron toda clase de toros o vaquillas por una Real Orden del Ministro de Gobernación Juan de la Cierva. Y hubo una nueva interrupción en los años 1964 y 1965 en que fue sustituido este festejo por encierros del Corpus

En el día de ayer el Ayuntamiento hizo sonar las tres bombas anunciadoras del toro enmaromado. Puntuales a las siete, siete y cuarto y siete y media de la tarde. Un modo simbólico de recordar la jornada festiva en la que, tal y como explicó la concejala de Fiestas, Patricia Martín "falta algo, falta ese bullicio, esa alegría, esos nervios, falta todo". A las siete de la tarde la administración municipal difundió a través de las redes sociales un vídeo sobre la fiesta y también la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado, que a estas fechas ya tendría que saber si Benavente será sede oficial del Congreso Nacional de Toros de Cuerda en 2022, volvió a difundir un vídeo promocional de los festejos que aspiran a convertirse Fiesta de Interés Turístico Nacional.