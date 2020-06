Cuatro rutas guiadas (y gratuitas) por Zamora para descubrir su encanto

Con el propósito de retomar e incentivar la actividad turística en el marco de la "nueva normalidad" que posibilitará el tránsito de personas entre las distintas comunidades autónomas, la Concejalía de Turismo en colaboración con la Asociación Zamorana de Guías de Turismo pone en marcha un programa de Rutas Guiadas por Zamora, que se desarrollarán a partir del 29 de junio, festividad de San Pedro, y están basadas en distintos aspectos culturales, históricos y monumentales de la ciudad, como "La Poesía del Duero", "Un paseo por otros tiempos", "Zamora cien años atrás" y "Zamora en un pedestal".

Según el programa previsto por la Concejalía de Turismo se desarrollarán un total de 21 visitas hasta finales del mes de julio, que serán gratuitas y limitadas a un máximo de 15 personas. Cada visita tendrá una duración de entre hora y media y dos horas y se desarrollarán a partir de las 20.00 de la tarde. Los interesados en participar deberán efectuar un reserva previa en la Asociación Zamorana de Guías de Turismo, a través del whatsapp 686 639 551 o por correo electrónico en "guiaszamora@gmail.com".

-Ruta la Poesía del Duero. Tiene como hilo conductor la tradición literaria medieval del Romancero y los poemas dedicados al Duero, con referencias a la poesía de Claudio Rodríguez, Blas de Otero, Unamuno y Gerardo Diego (aunque no vinculado directamente a Zamora, como no citar sus versos dedicados al río Duero). En el recorrido, además de las citaciones literarias, se hará también referencia al patrimonio eclesiástico (Iglesias de Santiago y San Claudio) y artesano-industrial (Aceñas, Azudes y Playa de los Pelambres).

-Ruta un paseo por otros tiempos. Se trata de un recorrido donde se hablará de los acontecimientos históricos, personajes destacados y los usos, gremios y costumbres de los distintos estamentos y religiones,que se desarrollará desde la iglesia e San Cipriano a los Barrios Bajos, para subir por Balborraz hasta la Plaza Mayor.

-Ruta Zamora cien años atrás. El propósito es dar a conocer el variado y rico patrimonio de finales del Siglo XIX y principios del XX de la ciudad en relación con el ambiente social y económico de la época; la nueva tipología de los edificios y nuevos estilos urbanísticos, como eclecticismo y modernismo.

-Ruta Zamora en un pedestal. Se trata de acercar al público el patrimonio escultórico. Las esculturas de calle, que estos días lucen las mascarillas con la bandera zamorana, y la biografía de los escultores servirán de hilo conductor para conocer la historia de la ciudad así como sus rincones, calles y plazas.

Según el concejal de Turismo, Christoph Strieder, se trata de unas rutas que están dirigidas tanto a los propios zamoranos, pues constituyen una oportunidad para conocer mejor nuestra cultura, nuestra historia y algunos de los rincones más interesantes de nuestra ciudad; pero también a los potenciales turistas y visitantes de otras provincias que para entonces ya se podrán desplazar libremente entre las distintas comunidades autónomas, con el fin de aprovechar también el potencial del turismo de interior, que puede beneficiar a ciudades como Zamora, en un año en el que ya se está anunciando que habrá muchas restricciones y limitaciones para la afluencia a las playas del litoral.

Para facilitar el seguimiento de las visitas y con el fin de garantizar las medidas de prevención y seguridad, a cada participante se le entregará un radioguía que facilitará el poder escuchar las explicaciones a varios metros del guía y del resto de participantes durante el desarrollo de la ruta, tal como prevén las normas higiénicosanitarias de prevención frente al Covid-19, ya que por motivos higiénicos no se proveerán cascos. No obstante los participantes podrán utilizar sus propios cascos o auriculares y para aquellos que no dispongan de auriculares, la guía les ofrecerá la posibilidad de adquirir unos al inicio de la visita al precio de un euro por auricular.

