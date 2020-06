"El complemento de la Junta a los trabajadores en ERTE va despacio, pero se pagará"

José Antonio Bartolomé se ha convertido en el nuevo director general de Trabajo de la Junta de Castilla y León en un momento de incertidumbre absoluta sobre el ámbito laboral. El reto no le asusta, dice. Al contrario, es una motivación para comenzar con sus nuevas funciones lo antes posible. La designación ha llegado tras la salida en bloque de todo el equipo de la Consejería de Empleo, con Germán Barrios a la cabeza. Hay quien dice que el movimiento de renovación absoluta se corresponde con una estrategia de Francisco Igea para manejar más poder en la administración. Lejos de eso, Bartolomé explica que lo único que hay detrás de todo esto es una "lealtad absoluta" al pacto de gobierno alcanzado con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco.

- Castilla y León ha superado esta semana la barrera de los 170.000 desempleados, Zamora la de los 13.000, y el futuro es realmente incierto en materia de empleo. No parece el mejor momento para convertirse en director general de Trabajo.

-Cuando uno asume ciertas responsabilidades es porque quiere que la gente vea que se puede hacer política de manera diferente y tiene vocación de servicio público. Es verdad que el momento no es el mejor, es un momento muy duro, pero hay que asumir las responsabilidades cuando vienen. Nosotros hemos hecho una restructuración a consecuencia de la dimisión del anterior consejero, ha habido cambios y hemos creado un nuevo equipo. La consejera tiene ilusión y capacidad. El reto está ahí y lo vamos a asumir.

- Su aterrizaje en la Junta de Castilla y León llega en un momento en que existen muchos frentes abiertos: recuperación del empleo, medidas de prevención, ERTE? ¿Por dónde van a empezar y qué hoja de ruta tienen prevista para los próximos meses?

-Lo que tenemos claro es que afrontar el problema del desempleo es lo fundamental en estos momentos. Hay que ver cómo evoluciona la economía, cómo vamos acometiendo la desescalada y como empiezan a salir los diferentes sectores económicos de esta situación. A partir de ahí, lo que vamos a plantear son tres líneas con ayudas que ya están comprometidas y a disposición de los castellanos y leoneses. Las líneas serán el mantenimiento del empleo, el apoyo a la creación de empleo en empresas que han sufrido menos y quieren aumentar plantilla, y el mantenimiento del diálogo social. Creemos firmemente que la salida de la crisis pasa por el diálogo con las organizaciones sindicales y las patronales. El diálogo social ha funcionado y ahora es un momento de demostrar que sigue funcionando.

- ¿Cuál es la situación actual de resolución de los ERTE en Castilla y León?

-Ahora mismo, están tramitados prácticamente la totalidad de los expedientes que teníamos. Nosotros hemos tramitado 31.000 expedientes que han afectado a más de 175.000 trabajadores. Eso es un trabajo que está hecho y la administración ha demostrado capacidad para hacerlo y vocación de servicio público. Por parte de esta Dirección General, creo que se ha hecho un gran trabajo y por eso debemos sentirnos orgullosos. Ha sido un elemento fundamental para que la gente pueda empezar a salir del agujero. Opino que deberíamos reconocer y felicitar a los trabajadores de la administración pública que lo han llevado a cabo. Han sido días de trabajo muy intenso y así seguirá siendo en el futuro para afrontar la situación.

- Los trabajadores están esperando que la Junta se pronuncie sobre el aporte extraordinario para completar las pagas de los ERTE. ¿Por qué está tardando tanto en publicarse la convocatoria?

-Estamos elaborando toda la documentación de esa línea de ayudas y saldrán en breve, porque están acordadas con las organizaciones del diálogo social. Lo que ocurre es que esto es complicado y por eso necesitamos toda la capacidad de gestión para poder llevarlo a cabo. Lo vamos a hacer despacio, pero ese aporte está comprometido y va a salir.

- Existen voces que dicen que los cambios en la Consejería de Empleo se corresponden con un movimiento del vicepresidente Francisco Igea para ganar peso en el Gobierno de Castilla y León. ¿Ha sido así?

-Ciudadanos ha sido fiel al pacto de Gobierno suscrito. Somos leales. Ha habido una situación de dimisión y lo que hemos hecho es montar un equipo encabezado por la consejera, una persona con absoluto conocimiento del mundo laboral y profesional. Ella ha querido buscar acompañamiento de personas que conocen el mundo laboral desde diferentes ópticas. Y nada más. Esto es producto de la lealtad al pacto que tenemos en el Gobierno de la Junta. No es cuestión de peso, sino de lealtad.

- Las empresas vuelven paulatinamente al trabajo, pero no todas cumplen con las garantías sanitarias y los trabajadores exigen unas medidas mínimas para hacerlo con seguridad. ¿Qué se plantean hacer para que se cumpla la ley desde sus funciones asumidas de Prevención de Riesgos?

-El objetivo es comunicar a las empresas los protocolos de seguridad y las novedades que se puedan ir introduciendo a medida que todo esto avance. No obstante, esto tiene que ser un trabajo conjunto de las administraciones, los empresarios y los trabajadores. Al final, todo tiene que estar muy claro. El trabajo es conjunto y así se está realizando en la actualidad por parte de la Junta de Castilla y León

- La ministra de Trabajo ha anunciado acciones para luchar contra el fraude en los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Han detectado casos en Castilla y León?

-Nosotros no tenemos constancia de que se estén produciendo fraudes. Pero, evidentemente, cualquier acción que tenga como objetivo eliminar el fraude, tendrá el apoyo de la Junta de Castilla y León. Si en algún momento lo detectamos, actuaremos. Estamos dispuestos a colaborar con la inspección de trabajo en lo que sea necesario, porque esto es un asunto fundamental. El fraude nos perjudica a todos y pone a los trabajadores en riesgo, así que Castilla y León siempre va a estar en la persecución y la lucha, como siempre lo ha estado, junto al Gobierno de España.

- Llega a la Dirección General de Trabajo tras no haber podido cristalizar su elección para encabezar el SERLA por diferencias con las organizaciones. ¿Compromete eso sus funciones dentro del diálogo social con los sindicatos?

-Aquello formó parte de la negociación natural que hay dentro del diálogo social para llegar a acuerdos en los nombramientos y creo que no va a influir. Tengo buena relación con los sindicatos y con la patronal. Insisto, forma parte de la normalidad y no va a haber problema en absoluto. Yo llego con la confianza de este nuevo equipo, somos un equipo cohesionado y no tiene por qué influir en absoluto.

- Existen voces que afirman que el diálogo social se ha roto después de la negociación del Gobierno con Bildu para la derogación de la reforma laboral. ¿Qué opinión tiene usted a este respecto?

-Cualquier pacto con Bildu que tenga que ver con el ámbito laboral es un auténtico error, porque no es ahí donde se tiene que trabajar. Desde la Junta de Castilla y León somos firmes partidarios de tratar estos asuntos en el diálogo social. Así se ha hecho durante muchos años y somos pioneros. Tenemos un modelo que no solo ha servido a nivel nacional, sino que se ha exportado y es reconocido internacionalmente. Por lo tanto, creo que estos temas únicamente se deben hablar en el diálogo social y un acuerdo con Bildu no es ni la forma ni la manera.

- En el pasado mantuvo diferencias con la Dirección Provincial de Ciudadanos que ahora encabeza Francisco José Requejo. ¿Cómo está ahora la situación tras el proceso de primarias?

-Hay absoluta normalidad. El partido tiene su vida interna, ha habido un debate, cada uno ha participado donde ha considerado oportuno y ahora, una vez finalizado el congreso, estamos remando todos en la misma línea.

- Como exdiputado nacional, ¿qué le parece el apoyo de Ciudadanos a las prórrogas del estado de alarma del Gobierno de Pedro Sánchez?

-Mi opinión es que Ciudadanos ha actuado con sentido de Estado y con responsabilidad. Era lo que teníamos que hacer. Nosotros hemos negociado con el Gobierno y hemos obtenido partidas importantes que tienen que ver con cuestiones que afectan directamente a la situación del coronavirus, como los acuerdos en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo. Ciudadanos nunca ha comerciado con sus votos. Por eso, creo que la Dirección ha tomado una decisión que responde a esa idea que siempre ha defendido y que es ser útil para los ciudadanos.