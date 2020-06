Abre Tráfico, juzgados y administración aunque con cita previa desde mañana

Bueno, pues mañana la provincia de Zamora da un nuevo paso hacia la "nueva normalidad" y entra en la fase 2 de la desescalada, un proceso que salvo que alguien de en estudiar concienzudamente el BOE (y aún así), siempre se presta a dudas, por lo que es preciso aclarar qué empieza a funcionar y qué no. Por ejemplo, aún no se puede salir de la provincia y para quien tenga síntomas no rigen estas medidas de flexibilidad y debe recluirse en casa y llamar al médico.