Requejo amenaza con retirar el apoyo a Folgado en Fuentesaúco por su "bajo nivel"

La tensión se cortaba con cuchillo al término de la sesión plenaria de la Diputación Provincial celebrada ayer por la vía telemática. Un feo y lamentable rifirrafe entre Eduardo Folgado y Francisco José Requejo terminó por dinamitar un Pleno que desde el inicio estuvo marcado por los descalificativos entre los representantes de los ciudadanos. Esto último nunca es extraordinario, pero sí lo fue el ataque directo a la yugular lanzado por el portavoz socialista al presidente, a quien acusó de "traicionar a su padre". Un gesto que hizo recordar las alusiones a las familias que últimamente se recogen en el Congreso de los Diputados y que aportan entre poco y nada al debate político. Lejos de amilanarse, o de rebajar el tono, Requejo devolvió el golpe primero, aunque pidió disculpas después. El resultado: la incertidumbre sobre la alcaldía de Fuentesaúco, que ahora pende de un hilo.

Primer acto: una coletilla para prender la mecha. El Pleno debatía una moción para pedir al Gobierno de España financiación extraordinaria de cara a afrontar la crisis sanitaria. Para quien no esté familiarizado, este tipo de mociones suelen derivar en debates ideológicos entre los grupos, a menudo con poco contenido sobre la provincia. En ese marco, y en mitad de cruces de opiniones siempre ideológicas, Francisco José Requejo tomó la palabra para cerrar la discusión y pasar a la votación. Aunque antes quiso responder a las acusaciones de traición lanzadas por Folgado y dijo lo siguiente: "Que me hable usted de traición, con un excompañero sentado al lado como es Tomás del Bien, me parece inadmisible".

Segundo acto: un ataque que nadie quería escuchar. De manera extraordinaria, antes de la votación, Eduardo Folgado pidió la palabra y le fue concedida. "¿Cuántos plenos llevamos ya en esta legislatura? ¿Diez plenos? Y, al menos, en seis me han sacado el tema de Tomás del Bien. Si quieren hablar de traiciones, podemos hablar de la traición que le hizo usted a su padre", dijo el portavoz. Unas palabras que provocaron caras de incredulidad recogidas por las cámaras web de todos y cada uno de los diputados. Un ataque directo a la yugular que iba a encontrar inmediata respuesta.

Tercer acto: cuatro descalificativos y una amenaza. Visiblemente enfadado, el presidente Requejo tomó la palabra para reprender al portavoz socialista. "Es usted un sinvergüenza. Una persona oscura, déspota y que además no tiene nivel para estar en esta Diputación. No tiene categoría para ser portavoz, ni para ser alcalde. Y nos tendremos que plantear nuestro apoyo en el Ayuntamiento de Fuentesaúco", contraatacó el máximo dirigente de la institución provincial.

Cuarto acto: una redención a medias. Tras el rifirrafe, José María Barrios tomó la palabra para pedir a Eduardo Folgado que rectificara su acusación. El portavoz socialista, no solo no quiso realizar tal acción, sino que hizo oídos sordos. Posteriormente, Laura Rivera pidió tranquilidad a toda la Corporación, aunque especialmente a Requejo en su calidad de moderador. El presidente sí quiso disculparse por su tono y por los descalificativos, aunque nunca por el fondo. Recordó, de hecho, que la relación con su padre es "extraordinaria".

Sexto acto: una alcaldía en el aire. Tras las elecciones municipales de 2019, el Partido Socialista gobierna el Ayuntamiento de Fuentesaúco con Eduardo Folgado a la cabeza merced a sus cuatro concejales y el apoyo del único edil de Ciudadanos. El Partido Popular es oposición con cuatro concejales. Una situación que contrasta con la de la Diputación Provincial, donde gobiernan PP con doce diputados y Ciudadanos con uno, siendo la oposición los siete diputados del PSOE, cuatro de IU y el citado Tomás del Bien. Ahora mismo, el futuro es completamente incierto.

1,5 millones

Mucho antes de esta discusión, al inicio de la sesión, los diputados debatieron la disposición de 1,5 millones de euros para la construcción de un nuevo parque de bomberos que dé cobertura a los municipios del alfoz de la capital. Las instalaciones, de hecho, se levantarán en la misma Zamora, ocupando parte del solar donde se encuentra actualmente el Parque de Maquinaria, junto a la carretera de Cañizal. Y, precisamente, fue la ubicación la causante de la primera discusión de la mañana.

Eduardo Folgado mostró su disconformidad con que la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora no hubieran llegado a un acuerdo para evitar "construir dos parques de bomberos en la misma ciudad de manera simultánea". Insistió en que los representantes "debían sentarse en una mesa a buscar una solución y no levantarse hasta encontrarla", aunque dijo más. "Y si se levantan y siguen pensando que está bien construir en la capital dos parques de bomberos, entonces mejor que no vuelvan a representar a nadie nunca", expuso.

Pese a su oposición, la propuesta salió adelante. El presupuesto que maneja la Diputación Provincial de Zamora para el nuevo Parque de Bomberos asciende, por lo tanto, hasta el millón y medio de euros. El desglose de gastos será de 600.000 euros para la construcción de la nave, 800.000 euros para la adquisición de vehículos y 150.000 euros para hacer acopio de materiales.

El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, José Luis Prieto Calderón, defendió que se trata de "una buena noticia para los 42 pueblos del alfoz de Zamora que hasta el momento dependían del parque de la capital". Eso sí, quiso aclarar que "eso no quiere decir que los bomberos de Zamora no sigan asistiendo a esos municipios" si la situación así lo requiere. "Lo primero será siempre atender la emergencia y luego nos sentamos a repartir competencias y ver quién paga", concluyó.