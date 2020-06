La fase 2, que arranca el lunes, mantiene la incertidumbre, sobre todo en hostelería

"El corazón nos pide optimismo y la cabeza nos da realismo". Oscar Somoza, presidente de la Asociación Zamorana de Hostelería (Azehos), asegura que la entrada de la provincia de Zamora en fase 2, a partir del lunes, no sacará de la incertidumbre al sector. Una de las principales novedades en este nuevo paso de la desescalada afecta a la hostelería, al permitirse el consumo en el interior de los establecimientos, solo en mesa (no en barra), con separaciones y un aforo del 40%.

"Mientras no se abran por completo los restaurantes, la mayoría de los hoteles seguirán cerrados". Para el presidente de Azehos, tampoco ayuda nada la medida el Real Decreto del 12 de mayo que "penaliza" al empresario si quiere sacar a algún trabajador del ERTE para probar la evolución del negocio, porque "tienes que pagar las cuotas de la Seguridad Social del resto de empleados y así es muy difícil avanzar; hay gente que hubiera abierto para probar, pero en esas condiciones es imposible arriesgarse". La consecuencia es que "los autónomos que han abierto las terrazas se revientan a trabajar y con el volumen tan limitado de negocio ni se cubren gastos".

El balance de los primeros días en fase 1 revela que muchos bares han optado por seguir con la chapa bajada. No todos tenían posibilidad de abrir, teniendo en cuenta que solo podían hacerlo los que disponen de terraza, una cuarta parte de los establecimientos en la provincia, apunta el presidente de la Asociación Zamorana de Hostelería.

Somoza defiende que, en estas condiciones, los ayuntamientos deben permitir la ampliación de las terrazas y "exención total" de la tasa. Municipios como Puebla de Sanabria o Morales del Vino así lo han anunciado; en el caso de Zamora no se cobrará la tasa de terrazas a los bares hasta que no puedan desarrollar su trabajo con normalidad. "Mucha gente no se arriesga a sacar la licencia porque la situación es muy irregular y complicada; sigue habiendo mucha incertidumbre".

Para Somoza "la clave" del despegue de los negocios de hostelería está en Madrid. "En la Zamora y los barrios cada establecimiento tiene su clientela pero lo que redondea los negocios es el turismo". El presidente del sector reivindica la posición de la hostelería como una actividad clave en el funcionamiento del turismo, el comercio o la agricultura. "Con los bares y restaurantes cerrados cojean muchos sectores, y no parece que estemos cerca de avanzar al cien por cien".