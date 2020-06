"> El accidente de tren de La Hiniesta: "Volverá a pasar"

"Mientras esto no cambie, mientras esto no se regule y el puente no cuente con un sistema de alta contención... volverá a suceder como ya sucedió antes". Es la conclusión principal con la que se cierre el vídeo "La otra verdad", emitido en las últimas horas en el canal Desterrados de Youtube, que concluye que el siniestro se debió a "una chapuza de alto riesgo".

El reportaje desgrana, sobre el escenario del siniestro, "una gran cantidad de errores técnicos" que, de haberse subsanado, "habrían evitado el accidente". En este sentido, aseguran que "si el sistema sobre el puente hubiera estado bien instalado, habría contenido la caída de ese todoterreno, lo mismo que si el caleo del puente hubiera reunido las condiciones suficientes y necesarias".

Aquí puedes ver el reportaje completo: