Zamora pasa a la fase 2 de la desescalada el próximo lunes 8 de junio.

Zamora pasa a fase 2. Quince días después de que la provincia entrara en fase 1, el territorio sigue avanzando en la desescalada hacia la nueva normalidad marcada por la crisis sanitaria del coronavirus. El Gobierno de España ha dado luz verde a la propuesta de Castilla y León de cambiar de fase en todo el conjunto de la región, excepto Bierzo y Laciana que ya estrenaron esta nueva fase el pasado lunes, al entender que se cumplen los requisitos sanitarios, epidemiológicos y de vigilancia.

De hecho, el Gobierno ha concedido el cambio de fase a todos los territorios que lo han solicitado, tal y como ha avanzado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



Como muestra uno de los mapas,en relación a los casos confirmados por PCR en los últimos 7 y 14 días en la provincia.

No obstante, como advertía ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el paso a la fase 2 de toda Castilla y León "no es la normalidad" porque "el virus circula", por lo que apeló a tener cuidado con la movilidad, aunque no existe autorizado aun el traslado entre provincias ni comunidades autónomas.

