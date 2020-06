Folgado, a Requejo: "Usted traicionó a su padre"

El Pleno telemático de la Diputación Provincial de Zamora ha concluido con alta tensión entre Francisco José Requejo y Eduardo Folgado, entre acusaciones de "traición" y descalificativos como "sinvergüenza". Tanto ha sido así, que el presidente de la institución y líder de Ciudadanos ha insinuado que retirarán su apoyo al Partido Socialista en Fuentesauco, localidad de la que es alcalde el portavoz del PSOE, para entregársela al Partido Popular.

La discusión ha acaecido en las postrimerías de la sesión, en mitad del debate de una moción de PP y Cs para pedir al Gobierno financiación extraordinaria. Tras varias interpelaciones entre los diputados, Eduardo Folgado hizo uso de su turno de palabra para responder al equipo de Gobierno. "Llevamos ya muchos plenos en esta Corporación y siempre me sacan el tema de la traición de Tomás del Bien. Si hablamos traiciones, podríamos hablar de la que usted le hizo a su padre", le espetó a Francisco José Requejo.

Unas declaraciones que no sentaron nada bien al presidente, quien decidió responder de manera contundente. A continuación, el extracto literal de su respuesta: "Es usted un sinvergüenza. Una persona oscura, déspota y que además no tiene nivel para estar en esta Diputación. No tiene categoría para ser portavoz, ni para ser alcalde. Y nos tendremos que plantear nuestro apoyo en el Ayuntamiento de Fuentesaúco".

Folgado tuvo oportunidad para pedir disculpas por su intervención, aunque decidió no hacerlo. Por el contrario, Requejo sí quiso disculparse por lo airado de su reacción, aunque no por el contenido. Ahora, queda en el aire la alcaldía de Fuentesaúco, que Gobierna el PSOE con cuatro concejales y el apoyo del único edil de Ciudadanos, siendo el Partido Popular oposición con cuatro representantes.