La Diputación dispone 1,5 millones para el nuevo parque de bomberos

La Diputación Provincial de Zamora ya ha dispuesto 1,5 millones de euros para comenzar con la construcción del nuevo parque de bomberos que dé cobertura a los municipios del alfoz de la capital. De hecho, las instalaciones se levantarán en la propia Zamora, ocupando parte del solar donde se encuentra actualmente el Parque de Maquinaria, en plena salida hacia la N-630 y a escasos metros del enlace con la autovía. La ubicación de las instalaciones ha centrado el debate y ha sido el PSOE el grupo más beligerante, al considerar inapropiado levantar este complejo en la capital cuando el Ayuntamiento de Zamora ya tiene previsto construir un nuevo parque. Pese a su oposición, la propuesta ha salido adelante y el dinero se encuentra ya consignado.



El presupuesto que maneja la Diputación Provincial de Zamora para el nuevo parque de bomberos asciende, por lo tanto, hasta el millón y medio de euros. El desglose de gastos será de 600.000 euros para la construcción de la nave, 800.000 euros para la adquisición de vehículos y 150.000 euros para hacer acopio de materiales. El presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, José Luis Prieto Calderón, ha defendido que se trata de "una buena noticia para los 42 pueblos del alfoz de Zamora que hasta el momento dependían del parque de la capital". Eso sí, ha aclarado que "eso no quiere decir que los bomberos de Zamora no sigan asistiendo a esos municipios" si la situación así lo requiere. "Lo primero será siempre atender la emergencia y luego nos sentamos a repartir competencias y ver quién paga", ha manifestado.

El discurso del diputado no ha calado en la bancada del grupo socialista. Su portavoz, Eduardo Folgado, se ha mostrado especialmente crítico con esta construcción y con la "falta de acuerdo" entre Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zamora, cuyos parques de bomberos se construirán simultáneamente en la capital. "Lo que el PSOE propone es que se sienten Diputación y Ayuntamiento en una mesa y no se levanten hasta llegar a un acuerdo; y si se levantan sin acuerdo, que no vuelvan a representar a nadie nunca", ha expresado.