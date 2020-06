El Ayuntamiento de Zamora abre las guarderías a los padres de pueblos cercanos que trabajen en la capital

Los padres residentes en los municipios próximos a Zamora que trabajen en la capital, también podrán solicitar plaza para sus hijos menores de tres años en los centros municipales de educación infantil de Pablo Montesino y La Aldehuela. En la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Zamora, aprobada recientemente y que regulará el funcionamiento de estos centros a partir del próximo curso, se han introducido algunas modificaciones de interés entre las que figura esta posibilidad, "con el fin de adaptarse a una realidad de muchas familias que por motivos personales o laborales residen y trabajan en localidades distintas, eliminando el requisito del empadronamiento obligatorio en el municipio de Zamora para poder acceder a las guarderías".

No obstante los residentes en la capital tendrán preferencia, por lo que los empadronados en otros municipios podrán acceder a las plazas vacantes y siempre que no exista lista de espera entre los empadronados en Zamora. Otra de las novedades de la Ordenanza es la reducción de los precios que deberán pagar los usuarios para las prestaciones no gratuitas, así como el establecimiento de bonificaciones especiales para las madres que sean víctimas de violencia de género y también para los padres que tengan dos o más hijos en las escuelas infantiles municipales. Y en el caso de los niños con necesidades educativas especiales se establece un protocolo de coordinación con la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad (antigua denominación "Centro Base") para mejorar la atención de estos menores.

Solicitudes hasta el 15 de junio

En estos momentos está abierto el plazo para la presentación de las solicitudes para el próximo curso en las escuelas infantiles, tanto para la renovación de plaza o cambio de centro para los niños actualmente inscritos, como para la petición de nuevos accesos. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento: http://zamora.sedelectronica.es, y en los Registros Generales ubicados en los edificios de la Plaza Mayor y la Ronda de San Torcuato, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

No obstante y dada la actual situación generada por el Covid-19, se recomienda la presentación por la sede electrónica, para lo que disponen del modelo de solicitud que se podrá descargar desde la página web del Ayuntamiento: http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=363, donde tendrán acceso también a toda la información sobre la convocatoria. El modelo de solicitud puede recogerse asimismo en la sede de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, ubicada en la plaza de San Esteban y en los Centros de Acción Social (CEAS) dependientes de la misma.