Los juzgados de Zamora retoman la plena actividad desde el próximo viernes

Los juzgados de Zamora se preparan para la vuelta a la nueva normalidad, cuyo pistoletazo de salida es el próximo viernes, día 5, fecha en la que comienzan de nuevo a contar los plazos procesales que han estado suspendidos durante el estado de alarma.

"Y a partir del día 7 empiezan los funcionarios al 100%, salvo los que tienen autorizado el trabajo desde casa", afirma el presidente de la Audiencia Provincial, Jesús Pérez Serna.

El edificio de los juzgados tendrá restringido el acceso, ya que "ahora solo podrá entrar en el edificio la gente que tenga autorización, que venga a realizar algún acto específico, que tenga citación para ello y aquellos actos que no se puedan realizar telemáticamente". De hecho se va a priorizar la vía telemática "y lo presencial va a quedar, de momento, en segundo plano; un poco más adelante ya se intentará normalizar".

Una de las medidas que se han previsto es dar una mayor utilización a las salas de vistas de la Audiencia para que las puedan utilizar todos los juzgados, porque son más grandes y permiten así mantener mejor las distancias de seguridad. "Para los juicios que precisen más espacio se tratará de utilizar las salas de la Audiencia que son más grandes. Incluida la grande que se utiliza sólo para actos oficiales" y de forma excepcional cuando las circunstancias obligaban a ello. Ahora será una sala más.

"La práctica será la que nos vaya marcando un poco. Se ha intentado que el tema sanitario quede totalmente salvaguardado, cumplir las normas que hay sobre el particular y vamos a ver si se adapta perfectamente a los espacios y las necesidades de lo que es un juicio, porque no todos los iguales. No es lo mismo un juicio con o sin testigos. Se recurrirá al uso de guantes, mascarillas, geles, capuchas para micrófonos...", explica Pérez Serna. Hay un ascensor de uso exclusivo para personal de la casa y otro para los visitantes que lo necesiten.

"Entre juicio y juicio hay que proceder a desinfectar, no hay más remedio porque viene así marcado y hay que tomar precauciones", otro condicionante para la práctica judicial.

Pérez Serna espera que para fin de año los juzgados de la provincia puedan haber recuperado el ritmo normal de trabajo, aunque "cada órgano tiene unos números diferentes" y no es lo mismo por ejemplo, la Audiencia que la carga que puedan tener los juzgados de lo Social "con todo el tema laboral que se avecina", los de Violencia de Género o los de primera instancia e instrucción.