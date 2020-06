El Centro de Adultos de Puebla promueve la formación en nuevas tecnologías

El Centro Público de Personas Adultas (CEPA) de Puebla promueve cursos en la formación y uso de las nuevas tecnologías entre los mayores y en colaboración con los ayuntamientos de la comarca bajo el principio de que nunca es tarde para aprender. Las enseñanzas de adultos suponen una segunda oportunidad para sacar el graduado ESO o el acceso a ciclos de grado medio, dependiente de la Consejería de Educación. Estas enseñanzas se imparten en distintos pueblos de la comarca: Puebla, El Puente, Mombuey, Robleda, Robledo, Vigo de Sanabria, Lubián, Anta de Rioconejos.

Cualquier ayuntamiento que quiera recibir esta formación o las personas que se quieran matricularse por primera vez se puede poner en contacto con el centro a través del teléfono 980 620770. Todos los cursos son completamente gratuitos.

El CEPA trabaja el principio de "Enseñanza a lo largo de la vida" a través de enseñanzas no regladas. Se ofrecen cursos de Informática orientados al uso de las nuevas tecnologías, tan importantes en la actualidad para no quedarse aislado y poder comunicarse con la familia y amigos: manejo de móvil, redes sociales, Word, etc. El confinamiento ha demostrado la efectividad en el manejo del teléfono móvil y el ordenador para mantener una videoconferencia con los familiares.