Cortometrajes en confinamiento

Los días en cuarentena han servido a algunos alumnos para potenciar su creatividad. En el instituto Los Sauces no han querido renunciar este año a la iniciativa puesta en marcha el pasado año con la que celebraron un certamen de cortos y convocaron una edición más el II Certamen, en formato online y utilizando para ello la plataforma educativa Teams.

Dadas las circunstancias, en las que la actividad lectiva se ha seguido de modo telemática también este concurso se ha adaptado a este formato. La iniciativa parte del Departamento de Biología y Geología de este instituto benaventano y que se ha realizado durante el tiempo de aislamiento para la lucha contra el coronavirus.

"Se trata de un concurso de cortometrajes ideado para esta época de confinamiento producida por el Estado de Alarma", explica la dirección del centro educativo.

Los alumnos que han participado en la iniciativa son los de segundo curso de Bachillerato que estudian la asignatura de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente y que han producido cuatro cortos con la temática centrada en el COVID-19 y la cuarentena de los últimos meses.

Al certamen se han presentado cuatro cortos y el trabajo ha tenido su recompensa. El premio al Mejor Cortometraje ha sido para el corto titulado "En época de cuarentena", realizado por Marina Arce, Loreto Díez, Paula Ferrero, Lucía Fernández y Paula Vecino. Marcan las 8:07 en un reloj digital y se escucha la voz de una de las protagonistas diciendo "nadie me avisó de que mi vida cambiaría de repente. Un día me levantaba para ir a clase y sentarme en el mismo pupitre verde de siempre junto a mis amigas y, sin darme cuenta, mis profesores se convertían en voces a través de una pantalla". Así comienza el corto ganador en el que las participantes narran cómo han dedicado su tiempo de confinamiento y lo que más han echado de menos, la relación con la gente. "Si algo me ha enseñado el coronavirus es a valorar a las personas y que las distancias no pueden romper los vínculos que son verdaderos", explican a lo largo del corto, en el que se suceden imágenes cotidianas de estos días de cuarentena.

Mientras que el cortometraje "Proyecto informativo COVID-19", realizado por Adrián Ruiz, Selena de Antón, José Diéguez, Cecilia Feliz, Irene García y Sofía Vecino, se llevó la mención a la originalidad. En él se informa sobre el COVID a través de imágenes y gráficos.

También han participado los proyectos "Telediario COVID-19" y "Volveremos más fuertes".