La pandemia al otro lado del muro

"Que abran las fronteras lo más pronto posible". O eso "o la ruina". Así de negro ve el panorama Bruno Gomes, responsable del Restaurante Miradouro, uno de los negocios de hostelería de Miranda que solía acoger, cada semana, a decenas de zamoranos y salmantinos dispuestos a probar lo mejor de la gastronomía local "y a gastarse el dinero" en el pueblo. Desde el 17 de marzo, con el cese de la movilidad entre los países y el cierre forzoso por cuestiones sanitarias, todo cambió. Incluso ahora, tras la reapertura del local, la clientela del entorno no basta. "Los españoles traen el 90% de los ingresos", argumenta Gomes.

Desde hace casi dos semanas, el restaurante puede abrir con la mitad de su aforo, pero la afluencia apenas alcanza el 10%. La mayor parte de las 120 mesas permanecen vacías, mientras el grueso de los trabajadores sigue en casa, a la espera de que el negocio repunte para salir del llamado lay-off, una suspensión temporal de empleo similar a la figura del ERTE en España.

Gomes asegura que la situación es igual o peor para otros negocios del entorno. Miranda do Douro es un pueblo que apenas alcanza los 2.000 habitantes y que basa una parte importante de su economía local en la relación con Zamora y con el resto de las zonas cercanas a la frontera: "Son ya dos meses y medio. Se nota mucho", reconoce el presidente de la Cámara Municipal, Artur Nunes, que se muestra muy consciente de que "si no hay permeabilidad, las dos partes de La Raya se ven muy perjudicadas".

La posición de partida de Nunes es que, si la despoblación hace mella a ambos lados de la frontera, la imposición de restricciones a la movilidad no hace si no agravar el peligro de que los negocios se vean forzados a cerrar. En la zona portuguesa, la sensación general es que algunas pequeñas empresas no sobrevivirán a la pandemia.

Antonio Pires subraya que el asunto "va a estar difícil". Lo dice mientras atiende a una clienta dentro de su zapatería, situada cerca del centro de Miranda do Douro. Este pequeño empresario habla del 80% cuando se refiere a las pérdidas que le genera la ausencia de movilidad transfronteriza. La esperanza sobre la vuelta del grueso de sus potenciales compradores está puesta en la tercera semana de junio, pero no hay fecha concreta. Antes de salir de la tienda, una señora pregunta por el número de muertos en España. Su gesto de espanto lo dice todo.

La realidad es que, en toda la zona de Miranda do Douro, apenas se han reportado diez casos positivos por COVID-19. Por eso, sin perder de vista la situación sanitaria, la conversación tiende a girar rápido hacia la parcela económica. De eso habla Florbela desde su tienda de regalos y recuerdos mientras vigila de reojo a su hijo: "Tengo otros dos más pequeños que ya han vuelto a clase, pero él no puede hasta el día 1", explica. El niño se mantiene absorto ante el móvil mientras la madre narra los detalles de su crisis particular: "Este negocio vive del turismo, y si los españoles no pueden venir...". No es necesario que complete la frase.

En Miranda do Douro, los supermercados y algunos pequeños vendedores de productos de alimentación también se quejan de la situación. Igual que quienes trabajan al otro lado de la frontera, penalizados por el cierre total de la conexión con España por esta zona, y obligados a desplazarse hasta Quintanilha para pasar al otro lado. Una pérdida de tiempo y de dinero a diario.

Por el camino de La Raya, otros pueblos sufren la misma situación. El corte radical de las relaciones con España ha afectado a numerosos sectores, y la recuperación económica que debería haber seguido a las restricciones más duras y al cierre obligado de los negocios está lejos de ser tal. En Bemposta, un grupo de hombres de edades diversas comparte unas cervezas mientras charla sobre esta realidad: "Claro que se nota mucho", advierten. También en lo personal. Los lazos familiares refuerzan la vinculación entre estos territorios.

En una mesa convenientemente separada de la anterior, una joven narra cómo la pandemia y el cierre de fronteras han puesto en jaque su principal fuente de ingresos: "Trabajo en un alojamiento turístico de Fermoselle", subraya la mujer, que no pudo acogerse a la figura del ERTE por sus condiciones laborales, y que sigue las noticias de Zamora para saber cuándo podrá regresar. No espera novedades pronto. A su lado, otra chica levanta la mirada del ordenador. Su puesto de trabajo está en Madrid, pero la pandemia la pilló en Bemposta. Desde allí ve la crisis en la capital de España con una distancia que agradece: "Mis amigos me cuentan cómo está la cosa", aclara.

Bemposta se encuentra a apenas 14 kilómetros de Fermoselle. De hecho, la presa que lleva el nombre de la localidad marca la frontera entre España y Portugal en esta parte de La Raya. Un kilómetro antes de alcanzar la valla que ahora impide el paso de los vehículos, una terraza se alza sobre una explanada. El aspecto es similar al del clásico chiringuito veraniego, aunque sin rastro de aglomeraciones. Los que están mantienen sin dificultad la distancia social.

La clientela española también suele formar parte de un paisaje ahora un tanto desangelado. Así lo expresa uno de los clientes, cerveza en mano, mientras se protege a la sombra de los primeros calores de un verano a las puertas: "También hay gente que se dedica a hacer obras y, si tiene que recorrer tantos kilómetros para poder pasar, es muy complicado", razona.

De ahí que en esta zona también insistan, como en Miranda, en la necesidad de una apertura al menos parcial de las fronteras. De momento, y a la espera de que las gestiones de los políticos locales den sus frutos, la única flexibilización prevista en relación con la provincia es la apertura, durante un par de horas los miércoles y los sábados, del paso entre Río de Onor y Rihonor de Castilla. Un pequeño avance para un pueblo partido a la mitad, y que ha padecido especialmente el escenario provocado por el COVID-19.

A más de una hora por carretera de Bemposta, Braganza también trata de reponerse del golpe de la pandemia con el hándicap de la barrera fronteriza. Es cierto que el paso de Quintanilha resulta cómodo desde aquí para el transporte de mercancías y la movilidad de los trabajadores que deben pasar de un lado a otro, pero la economía de la zona sigue echando de menos a sus vecinos: "Hay negocios que ya no van a abrir", reconoce el presidente de la Cámara Municipal, Hernani Dias.

Los que sí se han puesto ya en marcha lo han hecho a medio gas y con todas las precauciones. Al contrario de lo que sucede en otras zonas más rurales, en Braganza sí prolifera el uso de mascarillas. De hecho, hasta la estatua del cartero que se sitúa frente a la fachada de Correos la lleva puesta. Toda la ciudad, incluso la parte inerte, vive bajo la influencia de la pandemia.

Conscientes de la realidad, la trabajadora y el dueño del bar Goalkeeper se protegen para atender a sus clientes. Las terrazas han cogido vuelo en la ciudad, a pesar de que ya está permitida la presencia de clientes dentro de los establecimientos. Aquí, los parroquianos optan por la mayor seguridad del aire libre y dejan el interior en manos de los grandes porteros de fútbol de la historia, que constituyen el leitmotiv de la decoración: "A esta zona viene mucha gente de Zamora y de otras partes de España", asegura su responsable, Daniel Gonçalves, que lamenta situaciones como la cancelación de algún evento que ya tenía apalabrado con un grupo del norte de España.

Por la zona centro de Braganza, que acumula más de cien casos entre la ciudad y el entorno, los trabajadores de tiendas y locales mantienen en todo momento las medidas de higiene. Nadie quiere oír hablar de repuntes, y mucho menos de una campaña de verano perdida: "Espero que la gente venga", insiste Gonçalves. El bolsillo reclama actividad.

En la zona del castillo, la calma se impone. Apenas un par de parejas de paseo rompen la soledad a media tarde. Allí, las terrazas esperan como agua de mayo, o ya de junio, la nueva normalidad: "Yo suelo cerrar los lunes, pero este año ya abriré todos los días", comenta Flavio Gonçalves, dueño de O Javali. El responsable del negocio apenas tiene una mesa ocupada, y el día no promete. El cierre temporal del turismo pesa como una losa sobre la caja.

La conversación vuelve a estar plagada de referencias al lay-off y a un futuro hipotecado sin la presencia de los visitantes zamoranos y del resto del noroeste de España. Al igual que el responsable del Miradouro, la reflexión de Gonçalves pone el foco hacia los vecinos: "Las zonas fronterizas sufrimos más la quiebra", indica, antes de regresar a la barra.