Los microorganismos sufren la gran desinfección

Instituciones y Ayuntamientos han recurrido a las desinfección de calles y puntos urbanos de toda la provincia como medida de ataque o de lucha contra el coronavirus, con profusión de lejías y otros componentes. Una actuación que tiene un impacto en el medio natural advertido y reconocido por los biólogos.

"El uso intensivo de desinfectantes químicos y equipos de protección para contener la expansión de la pandemia COVID19 plantea a posteriori el tratamiento de múltiples residuos sólidos no reciclables, y también de cantidades muy importantes de residuos líquidos usados tanto en domicilios como en el espacio urbano" expresa el doctor en ciencias biológicas, Javier Morales, especialista en el mundo de los microorganismos y estudiosos del campo de las aguas.

Señala que "las desinfecciones químicas necesitan un tiempo de acción para ser eficaces, de manera que rociar las calles y pavimentos con estos productos es anecdótica cuando a continuación han seguido transitando personas y vehículos por encima; y cuando llueve todavía menos efectivo. Más allá del efecto desinfectante del calzado, pero esto se puede conseguir con menos química mediante el uso de pediluvios". "Hay que tener en cuenta, añade, que cuando las estanterías de los supermercados se vacían de lejía, detergentes y desinfectantes todo su volumen al poco tiempo está circulando por el ciclo natural del agua, y allí desarrolla efectos negativos incontrolados e indeseables sobre las comunidades de seres vivos. No hay que recordar lo importante que para nosotros es el agua. Después de la aplicación existe una segunda vida para esos productos, que es su tránsito por la naturaleza hasta que quedan definitivamente inactivados o neutralizados (casi siempre por microbios). Por eso la concentración puntual en un volumen determinado es importante, ya que si se sobrepasa la capacidad de inactivación (por ejemplo si agotan el oxígeno disuelto en el agua) el efecto es letal para todas las comunidades vivas, sobre todo la fauna".

Morales indica que "la mayoría de las aguas residuales de Zamora se vierten directamente en el medio natural; en arroyos, praderas y ríos sin ningún tipo de filtro depurativo. De manera que todos los productos utilizados estos meses en las limpiezas y desinfecciones ya han sido liberados en el medio natural hídrico (superficial y subterráneo). En las estaciones de aguas residuales, de los pocos municipios que disponen de una depuración basada en sistemas biológicos (terciarios), los residuos de tanto biocida no son bienvenidos, ya que producen inactivación de su funcionamiento. Es el mismo efecto que genera el lavado masivo de los tanques que contienen los que los microbios están depurando el agua (retirando materia orgánica y nutrientes) cuando entra un caudal de tormenta extraordinario. Simplemente por dilución no es funcional, y en este caso por inactivación de los protagonistas de la depuración: los microbios".

Recuerda que "algo similar ocurrió hace décadas en los pueblos pero pasó totalmente desapercibido a la sociedad por lo silencioso del proceso. El tratamiento masivo del ganado con antibióticos ha tenido un efecto indirecto devastador sobre las comunidades biológicas del suelo, cuando no tierra yerma como ahora. La desaparición de bacterias y hongos beneficiosos responsables de la fertilidad no puede ser observado al ojo desnudo. Pero sí su efecto indirecto y macroscópico: la extinción de insectos y otros pequeños seres que necesitan esos hongos para sobrevivir, entre ellos los escarabajos peloteros" .

Javier Morales manifiesta que "mientras no veíamos lo que pasaba fuera porque estábamos protegidos dentro de las casas, en el exterior se han seguido ejecutando tratamientos químicos nocivos para los ríos y arroyos al margen del coronavirus: las cunetas han seguido siendo envenenadas en lugar de segadas. Las lluvias han contribuido a inactivar estos herbicidas y los han lavado hacia el subsuelo y arrastrado hacia la red hidrográfica interfiriendo negativamente en la supervivencia de los animales que se reproducen en albercas, charcas o arroyos".

"Los residuos de los desinfectantes son una parte; otra proviene de los medicamentos. Está ampliamente documentado que los residuos de las medicinas causan graves alteraciones durante la maduración de los embriones de peces y anfibios, por ejemplo".

Hace hincapié en que "desde las casas, los hospitales, las calles y los establecimientos abiertos todo se lava una y otra vez, y el confinamiento de los biólogos impide fotografiar esta nueva realidad acuática". "Ahora que la actividad turística, industrial y hostelera ha tenido un largo parón habría sido el momento óptimo de conocer la verdadera dimensión de su impacto sobre los ecosistemas y los seres vivos acuáticos" expresa. Asegura que "la paralización ha traído un nuevo comportamiento a muchas de las especies de mayor tamaño que con la tranquilidad en los montes no necesitan irrumpir en nuestra actividad social, otras como los anfibios han sido mucho menos atropelladas al buscar charcas, los micelios de las especies sobreexplotadas en los montes agradecen una regeneración necesaria, etc. Pero no podemos cuantificarlo desde casa ¿Otra oportunidad perdida de hacer ciencia?".

Repara en el estado de parálisis vivido. "Con las empresas de consultoría ambiental casi cerradas o desmanteladas, la administración sin personal cualificado para hacer estos trabajos, los laboratorios universitarios y de investigación sellados ?; y ahora la reapertura de los bares y las terrazas. Que por cierto hay que desinfectar una y otra vez cuando son ocupadas, y retroalimentar todo este envenenamiento masivo de las aguas. El estudio del efecto cualitativo y el cuantitativo de todo este proceso, y lo que se podría haber aprendido de cómo responden los hábitats naturales se lo lleva la corriente".

Morales subraya que "el asunto no es pasajero, existe carencia de programas de conservación del medio natural desde hace décadas y ahora nos tememos más; por ejemplo la convocatoria de proyectos de investigación para 2020 ya se ha aplazado hasta el año próximo, los agraciados comenzarán como pronto su trabajo en septiembre de 2021. Mantener los ecosistemas en buen funcionamiento ecológico es un seguro de bienestar para la población humana; invertir en ciencia del medio ambiente es tan rentable como hacerlo en la biosanitaria y en la asistencial".