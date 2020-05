Maíllo pide la dimisión inmediata de Marlaska por "desprestigiar a la Guardia Civil"

El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su dimisión "inmediata e irrevocable por desprestigiar a la Guardia Civil. Espero que esta sea su primera y última comparecencia en la Cámara Alta, porque usted no ha sabido explicar los motivos del cese de Pérez de los Cobos", ha afirmado.

Maíllo ha resaltado que el Gobierno de Sánchez "ha pasado de protegerse en los uniformes, a través de las rocambolescas ruedas de prensa en la Moncloa, a repudiarlos y hacer una purga total en la Guardia Civil ",

Además, el portavoz de Interior del PP ha recriminado al ministro que alegue "falta de confianza" para cesar al coronel Pérez de los Cobos, "un servidor ejemplar por la democracia española, y ha añadido que "en vez de cesarle tenía que haberle ascendido", según sus palabras.

"Han cesado a un servidor público intachable, con un historial y currículum ejemplar en la lucha contra el terrorismo y las ilegalidades independentistas en Cataluña y, por ello, la sociedad española se merece una explicación", le ha exigido a Marlaska.

Así mismo, el senador popular ha exigido al ministro que explicara cómo era posible que hasta hace una semana tuviera confianza en los mandos de la Guardia Civil y "el domingo ya no", además de recordarle que facilitar el informe supone un delito por revelación de secretos.

En este sentido, Maíllo ha asegurado que "han intentado inmiscuirse en una investigación judicial que no les venía bien. Más que una torpeza es una negligencia. Lo grave no es sólo que se interese por un informe al que no tiene acceso por Ley, lo grave es que ese informe y esa instrucción judicial es para investigar a su gobierno, para comprobar si actuaron legalmente", ha aseverado.

Por ello, Martínez-Maíllo ha instado a Marlaska a reconocer los errores cometidos y ha señalado que, en política, cuando se comenten errores, se asumen responsabilidades.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otro lado, Maíllo se ha referido a la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2018, y ha subrayado que "ustedes tenían que cumplir con un acuerdo histórico entre el Gobierno del Partido Popular y las FCSE y usted no tiene la grandeza de reconocerlo". Asimismo, durante su intervención en la Comisión de Interior del Senado, Maíllo también ha destacado el "magnífico" papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) durante la crisis provocada por el COVID-19, "a pesar de las difíciles condiciones y la falta de medios de protección".