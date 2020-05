Javier Iglesias estudia cómo plantear la demanda contra Álvarez de Toledo por llamarle "terrorista"

Javier Iglesias, el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, mantiene la intención de formular una demanda contra Cayetana Álvarez de Toledo después de que la portavoz popular en el Congreso de los Diputados se refiriera a él como "terrorista" durante una intervención realizada el miércoles en el hemiciclo. La representante del principal grupo de la oposición utilizó estos términos durante una discusión con Pablo Iglesias en la Cámara Baja, y ya recibió la advertencia del líder de Podemos sobre la posibilidad de que su progenitor fuese a tomar acciones legales contra ella.

En ese sentido, apenas unas horas después de la discusión parlamentaria, fuentes de Podemos Zamora, donde está inscrito Javier Iglesias, dieron por hecho que el padre de su líder nacional emprendería acciones legales contra Cayetana Álvarez de Toledo, una opción que ha ido tomando forma en las últimas horas, según han confirmado varios medios nacionales.

Así las cosas, según la versión del entorno de Iglesias recogida por Efe, la condición de aforada de Álvarez de Toledo hace que se baraje la posibilidad de que las acciones judiciales contra la parlamentaria popular se tengan que plantear ante el Tribunal Supremo. Estas mismas fuentes no han descartado otro planteamiento, aunque sí tienen claro que la demanda tendrá un recorrido judicial distinto al del precedente que tiene el padre de Pablo Iglesias de una demanda anterior en la que resultó condenado el periodista y actual eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

Por otro lado, el periodista Jesús Cintora reveló una conversación con el propio Javier Iglesias en la que el aludido por Álvarez de Toledo realizaba una valoración de lo ocurrido y recordaba también el caso de Hermann Tertsch: "Menuda competición. Me atacó el de Vox y ahora me tiene que atacar la del PP, pero me jode porque cobran como cargos públicos y al final las multas las pagamos entre todos", aseguró en esa conversación el padre del líder de Podemos, residente en Zamora.

Asimismo, Iglesias reconoció que le "emociona" que le estén llamando o escribiendo cargos del PP que se sienten "avergonzados" del estilo "cayetaner".