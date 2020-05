"Lo importante no es la procesión, sino celebrar el día de la patrona en familia"

La reapertura de las iglesias en Zamora ha supuesto para los feligreses de la parroquia de San Lázaro el comienzo de la novena en honor a la patrona del barrio, la Virgen del Yermo, cuya festividad se celebra el próximo martes, 2 de junio, sin procesión pero con dos misas en honor a la Virgen, a las 10 y a las 20 horas. Esta última se podrá seguir en directo a través de la página web de LA OPINION DE ZAMORA y a través de la página de Facebook del periódico. Francisco Iglesias Escudero es el actual presidente de esta centenaria cofradía.

-Un martes de Pentecostés sin procesión de la Virgen del Yermo, la crisis sanitaria rompe una tradición secular.

-La cofradía de la Virgen del Yermo y esta celebración se remontan al siglo XVI, y este año no habrá procesión, como no la hubo durante la Guerra Civil, como no la hay los años que llueve o como no la hubo durante una época en que la cofradía cayó en el olvido. Lo importante es la celebración de la fiesta de la Virgen y sí la habrá. Las campanas de San Lázaro anunciarán la fiesta para toda la ciudad y en el barrio, que la Virgen del Yermo cuenta con una devoción muy arraigada, se vivirá de una forma muy familiar.

-De hecho, esta semana ya están celebrando la novena, ¿se ha notado algún cambio en la afluencia de devotos?

Está todo organizado de maravilla para que el quiera acercarse a la iglesia lo pueda hacer con unas medidas de seguridad que son modélicas. Se garantiza la distancia entre las personas y hay un grupo de voluntarios que se encarga de las labores de prevención, incluida la desinfección de la iglesia antes y después de las misas. Tenemos dos misas diarias y la afluencia está siendo muy notable, parecida al año pasado, lo cual es digno de reseñar dada la situación.

-Seguramente el martes a mucha gente le gustaría acudir a la misa de la Virgen del Yermo.

-Claro, es una imagen de gran devoción y el primer martes de Pentecostés normalmente se celebra una misa con la iglesia atestada, los bancos llenos y gente que se queda de pie. Este año el aforo está limitado y se ha decidido retransmitir la misa en directo, por streaming, a través de la página de Facebook de LA OPINIÓN DE ZAMORA y en la página web del periódico para llevar esa misa de la festividad a todos los hogares. Por lo tanto, la podrán disfrutar todos los vecinos de San Lázaro, todos los zamoranos que quieran y también mucha gente que no puede acudir en persona porque vive fuera y no puede viajar. Comenzará a las 20 horas.

-¿En qué consiste la subasta de andas virtual?

-La tradicional subasta de andas se ha sustituido por una subasta virtual en la que ya mismo se puede participar. Consiste en que los fieles que quieran aportar su granito de arena ingresen un donativo en el número de cuenta ES23 3085 0075 1020 8297 2411 de Caja Rural de Zamora, y todo lo recaudado se destinará directamente a la obra humanitaria de la parroquia de San Lázaro, que siempre hace una labor magnífica, pero que en estos tiempos que nos va a tocar vivir de la post-cuarentena será más necesaria que nunca. En los últimos días desde la parroquia se han repartido miles de mascarillas gratuitas por el barrio, pero lo más importante es que se puedan atender las necesidades de todas las familias que estén atravesando un momento de dificultad.

-¿Cómo pueden ayudar en estos tiempos la solidaridad y la fe en la Virgen del Yermo?

-Más que nunca, es el momento de arrimar el hombro, somos un barrio muy populoso, muy grande, pero también un barrio muy solidario. La gente puede aportar lo que quiera, 5 euros, 10, 100 e incluso cantidades más elevadas que servirán para ayudar entre todos a salir de esta situación. En cuanto a la fe, el miércoles, que es día 3 de junio, se celebrará como cada año la misa por los difuntos de la Cofradía a las 20 horas, pero este año hemos querido extenderla a todos los fallecidos por COVID-19, y rezaremos por todos ellos.

-¿Se han nombrado mayordomos este año?

No hemos podido celebrar la asamblea general ordinaria, y la extraordinaria la vamos a convocar en cuanto se pueda, seguramente después del verano. La mayordomía de este año queda en blanco y quienes no han tenido la oportunidad de disfrutar ese privilegio lo harán en 2021.

-¿Cómo respira San Lázaro sin sus fiestas?

-Todos somos conscientes de que debido a la epidemia del COVID-19 no es momento de organizar ese tipo de actos, pero la festividad de la Virgen del Yermo sí se vivirá, como ya he dicho, con la misa que se podrá seguir por streaming, con la novena, con esa subasta virtual de andas y lo lo que seguro no faltará el martes en las casas de San Lázaro es el típico arroz con leche con el que se despide la fiesta. Normalmente se deja preparado en la víspera, y seguro que este lunes en todas las cocinas se preparará ese postre.

-¿También habrá que esperar hasta 2021 para volver a ver a la Virgen del Yermo y a La Concha juntas?

-Claro, la visita de la Concha a "su prima" es un momento muy emotivo para todos los lazarinos, es la primera parada de la romería a La Hiniesta y donde la gente del barrio se suele unir a la procesión. Este año nos vamos a quedar sin él porque no hay romería, pero la Cofradía de la Virgen del Yermo va a asistir a todos los actos que ha organizado la Cofradía de la Concha, y la Cofradía de la Concha también está invitada a la eucaristía de la festividad de la Virgen del Yermo, como cada año. Estamos unidos para los siglos de los siglos.