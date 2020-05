La crisis puede llevarse por delante el 30% de los negocios de hostelería en Zamora

La Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería pide al Gobierno un plan estratégico con campañas de promoción para la reactivación del consumo y de promoción del turismo y con la creación de una mesa de negociación encaminada a flexibilizar los ERTE. Así lo ha explicado Natalia García, gerente de Azehos, después de que varios hosteleros de la ciudad se concentraran frente a la Subdelegación del Gobierno en Zamora. El sector pone también sobre la mesa de creación de microcréditos de 25.000 euros de rápida concesión y la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación y préstamos a bajo tipo de interés.

El sector entiende que se encuentra entre los más afectados por la crisis sanitaria actual y asegura que buena parte de los negocios existentes a mediados de marzo podrían no soportar las restricciones actuales. Según García, el sector podría dejarse por el camino al 30% de sus empresarios si las medidas que se toman no son las adecuadas. En Zamora, además, la situación se complica para los empresarios de algunas zonas muy concurridas como la de los pinchos o los Herreros, que no tienen posibilidad de instalar terrazas y que, por tanto, viven una situación más complicada.