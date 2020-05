El concejal de obras de Roales defiende las ejecuciones en el salón y en la piscina

El concejal de Obras en el Ayuntamiento de Roales del Pan, Agustín Fernández, desmiente las acusaciones de la oposición de haber contratado dos obras municipales con su exsocio un empresario de Valcabado.

Fernández asegura que para ambos proyectos "se solicitaron varios presupuestos" a empresas y profesionales de Roales y municipios cercanos y que "se han contratado los más beneficiosos para el pueblo, como hacemos siempre". La obra en el salón multiusos sí la está haciendo un empresario de Valcabado, pero no es el caso de la obra en el bar de la piscina, tal y como afirmaba la oposición. La nueva cubeirta la está fabricand un herrero de La Hiniesta y el resto de los trabajos un albañil de Roales, informa el edil, quien reconoce que "todos son amigos míos, pero porque yo soy amigo de todo Roales y me llevo bien con todo el mundo, menos con esta gente" (en referencia a la oposición).

Igualmente, aclara que la puerta antiincendios del salón multiusos sí cumple los requisitos de abrir hacia afuera y sin manilla, pero es una puerta que se va a instalar en el patio, y no la que piensa la oposición "que no se ha interesado de verdad en ver lo que se está haciendo" ya que, a juicio de Fernández, "solo pretenden generar conflicto" y cree que "no aceptan que ahora su papel está en la oposición, yo lo acepté enseguida en 2015".

Agustín Fernández defiende que este equipo de Gobierno da prioridad a las empresas de Roales en primer lugar, y a las del resto de Zamora en segundo lugar, a la hora de contratar cualquier obra, para beneficiar la economía local. "Lo que no vamos a hacer es derrochar dinero en Torrejón de Ardoz comprando árboles que no hemos visto o farolas que se estropean", apunta.