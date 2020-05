Benavente pone en marcha la campaña municipal de apoyo al comercio local

El Ayuntamiento de Benavente ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio local dentro del programa municipal BenActiva. "Benavente es una ciudad donde prima el sector servicios y donde el comercio tiene un peso específico. Somos conscientes de que en las últimas fechas se habla de intentar apoyar el comercio local, pero creemos que es el momento de transformar esas buenas intenciones en hechos", explicó el alcalde, Luciano Huerga.

La primera parte de esta campaña arranca con la edición de cartelería y trípticos en los que se lee "BenActiva el comercio, ven a Benavente". Y se recogen entre las razones para comprar en el comercio en Benavente. Una de ellas "por cercanía, por seguridad, por confianza, porque dan vida a la ciudad". También "por atención especializada, por la garantía de sus productos, porque defiende el "hecho en España". Y piden la compra en Benavente "porque genera empleo, porque con el comercio local la ciudad prospera, porque dinamiza la vida económica".

La difusión se realizará a través de distintos medios sociales. "Para que se convierta en un mantra. Es una iniciativa con la que se pretende incentivar el consumo de los productos locales. Para que nos apoyemos entre todos para salir de esta crisis y cuanto más pronto lo hagamos mejor", aseguró el alcalde. Y añadió que "le pedimos a la gente que sea consciente y que sean corresponsables. Que si vamos a comprar en la tienda de al lado ese dinero va a permitir que fluya en la comunidad benaventana. Debemos de practicar la autocrítica, yo el primero, y comprar más en el comercio local. Debemos dejar de decir que el comercio local se muere y hacer algo para que esto no pase".

Asegura el Ayuntamiento que ha contado con la colaboración de la CEOE-Cepyme con quien ha estado en contacto. "Ha sido un diálogo muy fluido. Hay que agradecer a Ernesto Cadenas, el representante del comercio, sus aportaciones y colaboración para llevar a cabo estas cuestiones y a los establecimientos que ha colaborado en la grabación del vídeo divulgativo".

Pide el alcalde que "esto sirva para que nos concienciemos y entre todos reactivamos el comercio local de Benavente".

La campaña se ha hecho "por y para el comercio", según la concejala de Comercio, Sandra Otero. Esta primera iniciativa tiene una dotación económica de 3.000 euros y serán finalmente 15.000 los que se destinen a la promoción del comercio local a través del Ayuntamiento.

Sobre este asunto el Grupo Municipal del PP ha explicado que "en la comisión de Hacienda nos abstuvimos a la espera de poder estudiarlo por el grupo municipal, tal y como explicamos", aunque asegura que su intención es votar a favor en el punto que se llevará a pleno el viernes para aprobar la modificación presupuestaria que permita destinar dinero a este fin. "A pesar de que hemos pedido que nos pasaran las bases de este programa porque es algo muy importante y no se nos han pasado. Vamos a aprobar algo sin conocer las bases. Tampoco nos han pasado las bases de ayudas a las familias porque pertenece a otra comisión que no se ha reunido. También de la creación de una plataforma digital para la venta on line que lleva otra Concejalía", explicó el edil del PP, José Manuel Salvador.