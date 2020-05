Villalpando insta a los visitantes a cumplir las normas de seguridad

El Ayuntamiento de Villalpando ha publicado un nuevo bando municipal animando a todas las personas que se encuentran en la villa a "no bajar la guardia" y recordar cumplir "siempre" la "distancia mínima de seguridad de dos metros y la protección físíca mediante mascarillas", unas normativas que, recuerdan, deben seguir cumpliendo todos los vecinos, pero también los allegados que residen en Zamora, Benavente u otras zonas de la provincia que acaban de pasar a la Fase 1 del plan de desescalada y que por lo tanto ya pueden viajar a la villa terracampina.

El mensaje difundido desde la Administración municipal que preside Félix González Ares recuerda que desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 "la generalidad de los vecinos de Villalpando ha comprendido la gravedad de la realidad" y "han asumido y cumplido todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias", un esfuerzo gracias al cual "debemos la baja incidencia de la pandemia en nuestra localidad", valoran.

Por eso, desde el ayuntamiento animan a no bajar la guardia a pesar de la nueva situación, y apelan "a la responsabilidad y e sentido común de todos".

"Todos deseamos que en la desescalada hacia la normalidad regresen a Villalpando, procedentes de otras provincias y regiones, familiares, amigos y conocidos. Pero es con ellos con quienes debemos extremar las medidas de seguridad, por su bien y por el nuestro.

Este fue uno de los primeros territorios de Castilla y León en pasar a la Fase 1, pero desde el Ayuntamiento de Villalpando no olvidan que a pesar del esfuerzo colectivo por contener la pandemia y a pesar de haber vivido una incidencia más baja que en otros lugares "algunos de nuestros paisanos han tenido que enfrentarse cara a cara con la enfermedad" y aseguran que "todos sin excepción nos congraciamos y hemos respirado aliviados cuando han logrado doblegar al virus". Valoran que "la realidad vivida por estos pequeños héroes, que sin duda tienen ángel, debe servirnos de reflexión para comprender que esta es una batalla larga en la que no podemos bajar la guardia, porque este enemigo no hace prisioneros".