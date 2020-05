Sanidad se inclina por mantener a toda la provincia en fase 1 hasta el 8 de junio

La Junta no propondrá ninguna Zona Básica de Salud de Zamora para que promocione a fase 2 la semana que viene. Así se puede entrever de las declaraciones que ayer hizo la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al ser preguntada al respecto. Casado entiende que, con toda la provincia en fase 1, hacer que ciertos territorios rurales avancen al segundo estadio de la desescalada puede tener más perjuicios que beneficios para los habitantes de esas zonas, sobre todo en lo que refiere a la movilidad. Situar Zonas Básicas de Salud en fase 2 influye en los vecinos de esas zonas y en los de las que quedan en fase 1, que no podrían pasar de unas localidades a otras. Por tanto, todo indica que Zamora seguirá en bloque en fase 1 la semana que viene y que promocionará, también en bloque, cuando la Junta lo estime oportuno.

La promoción, con todo, no será rápida. La consejera de Sanidad defiende "blindar" los 14 días para pasar de fase y defiende "no acelerar" en el proceso. Casado se desmarca así de la posibilidad, planteada por el Ministerio de Sanidad, de que el lapso entre fases se reduzca a una semana. "No hay razones sanitarias ni epidemiológicas para acelerar", manifestó. "No es un periodo caprichoso, es el tiempo que tardan en aflorar los contagios", resumió la consejera.

Por lo demás, Casado dejó mensajes confusos sobre los criterios de la Junta. Por un lado aseguró que no se ha cambiado de parecer a la hora de promover la división del territorio por Zonas Básicas de Salud en lugar de por provincias aunque después apuntó que "el criterio ahora es el de provincia" para añadir que "si las zonas de salud aportan algo, se estudiará".

Casado también afirmó que tienen que analizar si la propuesta de flexibilidad de la movilidad de los municipios de menos de 10.000 habitantes les beneficia y limita en el ámbito de su provincia y pidió prudencia ante planteamientos de otras comunidades de avanzar en el traslado entre provincias antes de superar la fase 3. La consejera se remitió a un estudio del Ministerio de Sanidad "en el que se atribuye un 68% de los contagios a la movilidad interprovincial como vía de la propagación del virus".

Ante el "miedo" a la movilidad con el avance de las fases de la desescalada, preguntada como se garantiza su restricción si no hay un marco general como el estado de alarma, Casado sostuvo que está la ley general de Salud Pública, que se utilizó al inicio de la pandemia en Miranda de Ebro, a la que se podría acudir.