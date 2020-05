La banda madrileña Mago de Oz encabeza el cartel del festival de rock Z! Live

El festival de rock zamorano Z! Life reconvierte su quinta entrega en una edición especial el próximo 5 de septiembre debido a la crisis del coronavirus. La cita estaba prevista para el próximo 12 y 13 de junio en el auditorio municipal Ruta de La Plata de Zamora, pero la aparición del Covid-19 cambió los planes de la organización y de los más de 6.000 asistentes que participa cada año.

La quinta edición como tal no tendrá lugar hasta los días 11 y 12 de junio de 2021, pero con casi idéntico cartel que este año: Amorphis y Tarja Turunen, confirmados, así como grupos españoles como Avalanch, Leo Jimenez, Vita Imana o Debler. Sin embargo, no habrá que estar tanto para volver a disfrutar en el Ruta de la Plata, ya que la organización del festival ha confirmado que 2020 no será un año sin rock en directo en Zamora. Así nace el Z! Live Rock Fest Lite Edition, que tendrá lugar el próximo 5 de Septiembre. Será una edición especial en una sola jornada y cumpliendo con los requisitos impuestos por la "nueva normalidad". El cartel será encabezado por la mítica banda madrileña Mägo de Oz, a los que acompañan Dark Moor, Crisix, Opera Magna, y The Electric Alley.

En cuanto a cómo conseguir las entradas para el Z!21 y para el Z!LITE la organización ha hecho un sencillo resumen:

-Si ya tenías tu entrada para el Z! 2020 y quieres seguir apostando por el Z! Live en 2021, no tienes que hacer nada más que ponerla a buen recaudo, ya que todas las entradas para 2020 son automáticamente válidas para 2021.

-Si aún no habías comprado la entrada para este año pero ya estás seguro de que no quieres perderte la próxima edición la venta de entradas online sigue habilitada en www.zliverock.com

-En cualquiera de los dos casos anteriores la posesión de una entrada para la quinta edición del Z! Live te da derecho a solicitar una invitación gratuita para el Z! LITE del 5 de septiembre, para lo que ya está disponible el formulario en la web del festival.

-Si solamente deseas asistir al Z! LITE las entradas saldrán a la venta a partir del día uno de Junio, a un precio de 20€ más gastos de gestión.

-Por último para aquellos que quieran renunciar a su entrada y recuperar el dinero se abrirá un plazo para solicitar la devolución del 1 al 15 de Junio a través de la web www.zliverock.com.