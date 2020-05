El sector confía en la apertura de Madrid, foco principal de viajeros

El visitante madrileño es uno de los más esperados cada año por parte del sector turístico en la provincia de Zamora. Por eso, los empresarios esperan como agua de mayo la apertura de la capital para que repercuta en la recuperación de la actividad económica. Durante estos últimos meses, las asociaciones zamoranas de hostelería han seguido con atención la evolución de la pandemia en Madrid e incluso han llegado a decir públicamente que "no tendría sentido" abrir los negocios si los habitantes de esta comunidad autónoma no podían viajar. Un extremo que, en principio, no va a llegar por muy mal que se den las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria.

El resto de provincias de Castilla y León son también un importante foco de visitantes para la provincia de Zamora y es donde se hará un gran esfuerzo por parte de las instituciones de cara a este próximo verano. En esta ocasión, parece que será más fácil dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que toda la región está avanzando al mismo nivel en la desescalada. El problema al que se enfrentará el sector durante los primeros días de reapertura será el retraso respecto a otras comunidades autónomas, que llevan ganados quince días en cuestión de fases. No obstante, aquí se ha apostado siempre por una reapertura "segura", aunque tenga que tardar más en llegar.