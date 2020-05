Fallos en el número de hijos o la cuenta bancaria, habituales en los ERTE

Gestores y abogados que asesoran a las empresas en la presenación de los ERTE (2.295 sociedades, con 7.770 trabajadores afectados), como el letrado Alfonso Martín, han detectado algunos problemas que pueden afectar al cobro de prestaciones.

"La empresa es la que ha hecho la solicitud por todos los trabajadores, previa autorización de la cesión de datos por parte de estos", explica, pero no da traslado de datos personales, como el número de hijos. El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) solo incorporará este dato si tiene constancia de él, en caso contrario, se quedará sin computar, lo que significará una reducción del importe de la prestación para quien tenga derecho.

También hay supuestos de trabajadores "que hasta la fecha no ha percibido cuantía alguna o bien han percibido parte de la prestación, y muchos no han recibido la resolución concreta", explica Martín.

Banco

Y en otros casos al dar la cuenta se indica como código bancario el 2108, de España-Duero, entidad que actualmente está integrada en Unicaja Banco y que tiene como código bancario 2103, por ello, los números de cuenta que comiencen por 2108 (excluyendo ESXX) no son válidos y los trabajadores no podrán percibir su prestación. Hay una página de consulta de la prestación, pero en algunos supuestos no se puede acceder a ella. https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/AccesoConsultaAction.do.

Dado que las sedes del SEPE no abren al público es necesario comunicar las incidencias por los siguientes medios: dp49prestaciones@sepe.es; DP49Acuerdos.ERE@sepe.es; DP49ERE@sepe.es; Dp49hijos@sepe.es, para actualización de la situación familiar, deben acompañar documentación que lo justifique.

Los teléfonos a los que se puede recurrir son 900 81 24 00; 980 75 05 98; 901 11 99 99 o el 980 55 76 63. Hay que tener en cuenta que los números 901 tienen un coste compartido y el precio varía según el operador y de si la llamada se hace desde fijo o móvil.

También es verdad que al ser tan grande la cantidad de personas afectadas por los ERTE no suele ser fácil contactar con el SEPE, por lo que se recomienda una buena dosis de paciencia.