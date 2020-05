Desescalada en Zamora: último día en fase 0

Zamora capital y buena parte de la provincia afrontan este domingo su último día en fase 0. Después de más de dos meses y medio, los zamoranos podrán salir de terrazas, ver a sus seres queridos, reunirse -hasta 10 personas- en casas de familiares, ir al mercadillo o acudir a la iglesia. También podrán ir a segundas residencias, siempre y cuando estén en la provincia, además de muchos otros "privilegios" recortados a consecuencia de la pandemia sanitaria. Aquí te detallamos todo lo que podrán hacer los zamoranos desde este lunes al saltar a la fase 1. Los horarios, por su parte, se mantienen pero con excepciones marcadas por la amplitud de las actividades (consulta esta información para conocer los pormenores).

La "nueva vida" en fase 1 no es tan nueva para muchos habitantes de los pueblos. Los primeros en hacerlo fueron las Zonas Básicas de Salud de Alta Sanabria, Corrales, Aliste, Villalpando, Carbajales, Tábara y Vidriales. Una semana después lo consiguieron Carballeda, Campos-Lampreana y Tera. No obstante, el pasado viernes el Gobierno sorprendió con una nueva medida: todos los bares y restaurantes de los pueblos de Zamora podían adelantar su apertura, una norma no aplicable ni en Zamora capital, ni en Benavente ni en Morales, por tener más de 10.000 habitantes o una densidad de población superior a los 100 vecinos.

Con el nuevo paso que la provincia de Zamora da este lunes, la provincia pasa a ser considerada como un área de referencia compacta para la desescalada. Queda así rechazada la propuesta de la Consejería de Sanidad para que se siguiera considerando la desescalada por zonas básicas de salud.