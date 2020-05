La Junta pide el cese del rociado y la desinfección viaria y cuestiona su efectividad

El Servicio de Sanidad Ambiental de la Junta ha pedido a los ayuntamientos que cesen las labores de desinfección por las calles. Explica que la evolución epidemiológica es "positiva" y "con carácter general" no se ha probado que sea "efectivo" el rociado desinfectante (lejía) en calles y plazas. Por ello se pide que cese "sin menos cabo de que en todos los municipios se haga la limpieza habitual de calles y plazas siguiendo un protocolo de limpieza a base de barrido húmedo, y en lugares sensibles como puntos de papeleras y basura urbana se realice la limpieza con productos adecuados para ese uso y posterior desinfección con desinfectantes de acción virucida y aplicación adecuada y de aplicación adecuada al uso del mismo". La circular de la Junta indica que "no es adecuado" dejar depósitos de desinfectante de difícil eliminación en el suelo de calles y plazas junto a restos de materia orgánica, que previamente no se ha eliminado. Sanidad asegura que el "exceso de estos productos biocidas es susceptible de producir efectos indeseables sobre las personas".