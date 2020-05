Para tocar y aprender

Ha sido una iniciativa del departamento de Economía del IES Aliste de Alcañices -capitaneado por el profesor José María Mezquita- que están poniendo en práctica los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Se trata de una forma diferente de asimilar los conceptos de esta asignatura, a la que se añade el beneficio de estar creando un interesante material pedagógico para que las personas ciegas, sordas o sordomudas tengan acceso al aprendizaje de esta ciencia.

El trabajo de estos estudiantes se centra en "traducir" a través de elementos adaptados a los colectivos a los que van dirigido. Un trabajo intenso que comienza "con un resumen de cada tema, su traducción al braille en un texto y a lengua de signos en un vídeo", explica otro de los profesores del proyecto, Ignacio Millán, quien añade que los alumnos también realizan piezas en 3D con una impresora como resumen "que se puede tocar e interpretar", detalla el docente.

Para este proyecto cuentan con el asesoramiento tanto de la ONCE como de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, que se interesaron desde el primer momento por esta iniciativa, que acerca de una forma sencillas aspectos fundamentales de la economía para sus usuarios. "Hemos aprendido que hay herramientas increíbles para elaborar estos materiales, las asociaciones nos han ayudado mucho con la traducción de los textos, nos corrigen y nos guían", agradece Millán.

El proyecto, con nueve temas del curso divididos en 25 apartados, confían en retomarlo en septiembre si no pueden finalizar todo el trabajo este próximo junio, "aunque estamos avanzando más de lo que esperábamos debido a la situación actual de educación a distancia", valora el profesor.

El doble objetivo de este trabajo educativo es que los alumnos aprendan de una manera diferente, pero que también sean capaces de elaborar materiales con la suficiente calidad para que sean útiles para los colectivos mencionados. "El proyecto les está llevando mucho tiempo a los chicos, pero también están muy motivados y se han implicado mucho, tanto que a veces olvidan que están trabajando muy intensamente. Además, los conceptos se les están quedando más que si yo se los explicara en la pizarra", compara su profesor.

De "total acierto" califican los alumnos participantes este proyecto. "Refleja la forma de educación que todos buscamos, donde no solo se memorice, sino que se lleven nuestras ideas a la práctica", agradece Ester, alumna de 1º de Bachillerato, quien se siente muy satisfecha con cada paso que van dando "para acercar esta magnífica asignatura a todas las personas, porque la educación es una herramienta que podemos utilizar para cambiar el mundo", asegura.

Su compañera Paula considera que esta iniciativa "es una forma muy interesante de aprender y de entender las carencias y necesidades que pueden tener otras personas", al tiempo que disfrutan del trabajo diario en clase. "Si tuviera que destacar algo, serían las piezas en 3D, ha sido todo un descubrimiento esta herramienta que estamos empleando para crear materiales en los que plasmamos lo que hemos aprendido de economía y que llegarán a personas ciegas para que puedan entender el mensaje fácilmente", subraya.

Los alumnos de 4º de la ESO se sorprenden además de que lo que surgió como una pequeña idea "pueda tener tanta visibilidad y llegue a tantas personas". Todo un ejemplo, además de que "es compatible estudiar una asignatura mientras realizas un trabajo útil. Este modo de dar clase es totalmente válido y no tiene nada que envidiarle a un método más habitual, ya que es mucho más práctico y entretenido", valoran. "Con este método demostramos que los exámenes no son tan necesarios para el aprendizaje, ya que hay otras formas para evaluar el trabajo y esfuerzo realizados en una asignatura", argumentan.

Por otra parte, reconocen que trabajar en las actuales condiciones de confinamiento "no está siendo sencillo, porque los medios de los que disponemos no son tan eficiente como las clases presenciales", pero aun así inciden en que "ha sido un trabajo duro y de muchas horas de esfuerzo, pero el resultado es muy satisfactorio y esperamos que pueda ayudar a mucha gente que no tiene las mismas facilidades que nosotros".

Sobre lo que han aprendido más allá de los contenidos curriculares de la asignatura de Economía, el grupo apunta al uso de la tecnología, la ayuda a gente con dificultades y el saber desarrollar la capacidad del trabajo en equipo.

Como colofón, el proyecto se completa con un blog propio (economiaadaptada.blogspot.com) e incluso un canal de YouTube, además de una actividad continua en sus redes sociales de Facebook e Instagram para presentar todos sus avances en estas últimas intensas semanas de curso. Poco a poco, se van acercando al producto final, que es un manual de economía en braille junto con otro de apoyo en el que estarán las piezas impresas en 3D, una por cada tema, además de los vídeos grabados con textos traducidos a lengua de signos con la propia voz de los alumnos.