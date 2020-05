Sube la fruta, baja el gasoil

"Muchísimo, sobre todo la fruta y la verdura". Mari Pérez tiene claro que ha habido un aumento de precios en los productos de alimentación durante la pandemia. "En general ha subido todo, también la pesca". Lo mismo piensa Maribel Hernández, quien lo primero que mienta es la fruta y la verdura cuando se le pregunta por la subida de precios en tiempos de COVID. "Sin embargo, la carne se mantiene e incluso el lechazo y el tostón han bajado".

Las opiniones de los consumidores constatan algunas de las conclusiones que se pueden extraer del último informe sobre la evolución del índice de precios al consumo, que constatan en Zamora una subida de los alimentos de un 1,8% y de las bebidas un 1,4%, excepto las alcohólicas que, curiosamente, han bajado, pese ha haber aumentado su consumo en el hogar, un 1,5%. Vestido y calzado aparecen con incrementos muy notables de precios, de un 12,8% y un 8% en Zamora, unos datos muy llamativos teniendo en cuenta que las tiendas se encontraban cerradas.

Y si cuesta más comer en casa, ante el aumento de la demanda de los hogares a la que obliga el confinamiento y la imposibilidad de acudir a bares y restaurantes, lo que baja es precisamente lo que mejor demanda tiene en estos momentos, los combustibles. El precio de la gasolina de 95 octanos baja del euro en algunas gasolineras, el del gasóleo de 0.90 y el gasoil de calefacción ha llegado a estar a 50 céntimos.

La opinión de los consumidores no es compartida por los comerciantes, que tienen otro punto de vista. Es cierto que ha habido aumento de precios en algunos tipos de frutas y verduras, como ocurrió con las naranjas o los pimientos morrones, pero actualmente los precios ya están volviendo a la normalidad. "Otra cosa es que queramos comprar productos que no están en temporada y que lógicamente son más caros. Pero eso no tiene tanto que ver con la crisis del coronavirus como de los movimientos normales del mercado, relacionados con producciones o apertura de importaciones".

Y pese a que los informes oficiales hablan también de subida de precio de pescado y en menor medida de algunos tipos de carne, como la de cerdo, pescateros y carniceros niegan la mayor: los precios están más o menos igual que antes de la pandemia. Si hubo una temporada en que cabrito y cochinillo bajaron algo el precio pero ahora mismo la carne está en los puntos de venta a un precio muy similar al que tenía antes de la pandemia.