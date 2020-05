Rivera pide una rectificación pública a Lucas por sus críticas al plan de salud

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Zamora, Laura Rivera, ha pedido una rectificación pública a Cruz Lucas, portavoz de Ciudadanos, por sus afirmaciones al respecto del uso de mascarillas en dependencias municipales. La concejala de IU ha recordado que el Comité de Salud dice, de manera literal, que "teniendo en cuenta criterios técnicos, el uso de las mascarillas en servicios sin atención al público no es obligatorio y, en la mayoría de los casos, no es recomendable, ya que no existe riesgo".