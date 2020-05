Paso a paso hacia la fase 2

Los Ayuntamientos de la Alta Sanabria, Hermisende, Lubián, pías y Porto, así como Villalpando y su entorno y en parte del Valle de Vidriales entrarán previsiblemente en la fase 2 de desescalada a partir del lunes. Una apertura que obligará a los responsables municipales a repasar las modificaciones del BOE y asegurarse de las actividades que podrán llevar a cabo en sus agendas. En el aire están las actividades de gran afluencia en Porto y Lubián o las grandes fiestas de verano en toda la provincia.

En la capital de Tierra de Campos, que el lunes puede pasar a fase 2 salvo alguna circunstancia en contra, vuelve a celebrarse el mercado de ganado de los martes, es decir el día 26 de mayo. El Ayuntamiento ha informado que los participantes deberán guardar las normas de seguridad, que incluyen la necesaria distancia de dos metros, "si son tres mejor", precisa. Además es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y en todo el recinto. En la oficina veterinaria, además del personal sanitario solo podrá haber una persona; y se prohíbe el acceso al interior de la cafetería. Son las normas que deberán de seguir las personas que el próximo martes se acerquen hasta el recinto ganadero, cerrado desde el pasado 10 de marzo, cuando se celebró la última feria antes del estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19. El ganado ovino es una de las principales fuentes de riqueza pecuaria de la comarca de Villalpando y la feria de ganado ovino semanal la única del sector que se mantiene periódicamente en la provincia. Allí se reúnen ganaderos para hacer operaciones de compraventa. Un mercado muy atacado por la crisis tras un parón de la cadena de hostelería y restauración.

El alcalde de Porto de Sanabria, Francisco Blanco Corrales, retomará la celebración de las ferias de ganado, si se autorizan por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, organismo a quien han traslado una consulta a expensas de la respuesta. De las seis ferias anuales programadas por este ayuntamiento se han solicitado las de julio, agosto, septiembre y octubre, siempre que sean autorizadas. El mercado ambulante que se organiza junto con las ferias ganaderas, el más concurrido es del mes de agosto, el ayuntamiento garantizará la separación de puestos, y cada vendedor cumplirá las normas que sean obligatorias para garantizar el distanciamiento social y de desinfección. Con tres meses aún por delante, hasta el mes de agosto, se abordará la posibilidad de desarrollar otras actividades culturales y festivas, en el verano, en el periodo de mayor afluencia al municipio.

El Ayuntamiento ha entregado a los vecinos mascarillas, guantes y geles desinfectantes. El alcalde confía en que, si se cumplen los pronósticos, las altas temperaturas "amortiguarán la incidencia del virus". Para Francisco Blanco el mayor reto ahora está "en la economía, que puede ser más problemática". Blanco alentó a que "ya hemos superado una crisis económica, superaremos otra".

El alcalde de Lubián, Felipe Lubián Lubián, reconoció que con las complicaciones para garantizar la seguridad sanitaria "podemos meter un pan como un cesto de grande", ante los eventos culturales y musicales que reúnen hasta 4.000 personas. Lubián reconoció las dificultades de poder mantener la separación de dos metros entre participantes, salvo que haya cabida para un ciento de personas sentadas en sillas y separadas. El festival de Folk-Rock de As Portelas en el mes de agosto está por decidir. Aunque no se publicite el concierto más representativo del municipio "me da miedo que se llene y no sea ejemplarizante y que el organizador incurra en responsabilidad". De cambiar las condiciones "y aunque no parezca que dé tiempo, el concierto se puede organizar con unas semanas de antelación". Lo que parece más claro es la supresión de la cena vecinal del mes de septiembre con motivo de la Romería de la Virgen de La Tuiza. En un recinto cerrado -una carpa- y con los comensales "sentados codo con codo" sí está claro que no es posible la separación mínima entre el millar de asistentes, como valoró el alcalde.

Algunas actividades del verano cultural se podrán celebrar pero habrá que analizarlas, como el Día de la Bici, en la que participa un importante número de niños y donde "va a ser difícil evitar que jueguen, se junten y corran unos detrás de otros".

En la zona de salud de Vidriales también podrán pasar a la fase 2 y lo harán sin muchos cambios, o al menos así lo ven los vecinos de la zona. Y también el alcalde de Santibáñez de Vidriales, Claudio Delgado, quien asegura que "en estas zonas no se va a notar el cambio", asegura. Y es que la desescalada se la están tomando sin mucha prisa. "Aquí cuando comenzamos la fase 1 uno de los cambios en lo que más se pudo notar era la apertura de los bares pero abrió uno. El resto parece que no van a cambiar la situación hasta que no se amplíe el aforo, o al menos no se ha comunicado nada al Ayuntamiento", explicó. En el aire está también uno de los atractivos turísticos de la zona, las visitas a Petavonium, mientras, al menos, no se amplíe la movilidad permitida. En cuanto a otros servicios de la localidad, cabecera de la zona de Vidriales, el de la biblioteca no va a cambiar el modo de actuar. "Vamos a mantener el préstamo de libros no se va a permitir entrar para la lectura, es algo que, de momento no vamos a poner en marcha", explicó Delgado quien hizo hincapié en que lo principal es ir dando pasos con "cautela, además el servicio de la biblioteca no es algo que afecte directamente a la economía de los negocios". En cuento a la celebración de los mercadillos, el alcalde de Santibáñez de Vidriales explicó que "nosotros lo que tenemos los miércoles es venta ambulante. Si pasamos de fase intentaremos que los productos que se vendan en estos puestos sean exclusivamente de primera necesidad".