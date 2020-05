Guarido: "Primero la crisis sanitaria, segundo, impulsar la recuperación económica"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha asegurado este viernes que el "primer objetivo" para el Ayuntamiento de la capital es "solucionar la crisis sanitaria" y que el segundo es "impulsar la recuperación económica" tras el descalabro provocado por la pandemia de coronavirus. "En la crisis sanitaria, nosotros seguimos lo que nos dicen la Junta de Castilla y León y el propio Gobierno. El objetivo del Ayuntamiento es, ahora, intentar impulsar la recuperación económica y vigilar que se cumplan las normas que hay sobre la crisis sanitaria y que nosotros podamos hacer cumplir con la Policía", explicó, en declaraciones a la agencia Ical.

"La situación del Ayuntamiento es, en estos momentos, la crisis sanitaria. En el momento en el que la economía, el comercio y la hostelería en Zamora se ponen en movimiento, ese es el objetivo número dos sin olvidar el primero, claro, que es la crisis sanitaria", reiteró.

Ante la perspectiva de que todas las zonas de la provincia de Zamora que están en la fase 0 del proceso de desconfinamiento pasen a la fase 1 el próximo lunes, día 25 de mayo, el regidor apeló al "sentido común" de la ciudadanía "pero siguiendo las normas dictadas por el Gobierno".

"El lunes van a estar abiertas las terrazas de los bares; tienen esa posibilidad al 50 por ciento. Nosotros vamos a intentar ampliar aquellas en las que, técnicamente, sea posible hacerlo de forma excepcional y solo por esta temporada. Hay que seguir cumpliendo las normas pero con un objetivo común. Empezando a pasar la crisis sanitaria, hay que pensar en dulcificar la recuperación de la situación económica", señaló.

"Eso pasa por potenciar la hostelería, el comercio y todos los servicios públicos; en este caso, también los que presta el Ayuntamiento. Vamos a empezar a abrir las bibliotecas, empezaremos a abrir servicios de la Ciudad Deportiva dentro de las normas que ha dado el Gobierno y con la cantidad de aforo, pero ahora yo creo que el objetivo, así como hace un mes era superar la crisis sanitaria, ahora es también dar un paso más en superar la crisis económica que se avecina", rubricó.



Zonas básicas de salud



Guarido Viñuela consideró que emprender el inicio del desconfinamiento por zonas básicas de salud "fue un error desde el principio" y apostilló: "Castilla y León fue la única comunidad que lo hizo y, según tengo entendido, hoy se ha rectificado diciendo que el ámbito de actuación va a ser la provincia. Es lo lógico y lo razonable. A partir de ahí, tenemos que pensar en el lunes, que Zamora capital está en fase 1 y qué es lo que vamos a hacer a partir del lunes".

En este contexto, el alcalde de Zamora hizo hincapié en la petición que viene realizando "desde hace tres años" en cuanto a poder disponer del superávit. "Ya no es una cuestión de hoy por la circunstancia de la crisis sanitaria. Que los ayuntamientos pidan que se les deje gastar lo que tienen lo han pedido los dos gobiernos que ha habido, patrocinados por el PP y por el PSOE.Sus alcaldes lo han pedido y el resto de alcaldes, también, y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Es absurdo", consideró.

"Es decir, tú recaudas cinco, podrás gastar cinco y no cuatro, como se ha venido haciendo hasta ahora. Con la crisis sanitaria, es evidente que los ayuntamientos hemos tenido un gasto extra. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zamora, las subvenciones que estamos dando con las ayudas de urgente necesidad y todo lo que está en tramitación exprés en estos momentos, porque la gente ya ha empezado a cobrar las subvenciones, son más de tres millones de euros que, evidentemente, salen de nuestra caja y que, evidentemente, bombardean el techo de gasto por arriba", expuso.

Respecto al rumor sobre una posible "confiscación" del superávit, Francisco Guarido afirmó que es "un bulo" y concluyó: "Al Ayuntamiento no nos ha llegado nada en ese sentido ni me lo imagino, porque sería una auténtica confiscación y robo. No pasa por mi cabeza. Yo, más bien, creo que es un bulo patrocinado en estos momentos por la derecha mediática".