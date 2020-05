Desescalada en Zamora | Qué pueden hacer los zamoranos en la fase 1, desde el lunes 25 de mayo

Ya es oficial: Zamora pasa a la fase 1 este lunes, 25 de mayo. Estas son las claves para la nueva fase.

1. ¿Podré ver a mis seres queridos?

Sí, salvo que sea positivo por coronavirus o esté en aislamiento. No podrá visitar a personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo, por ser más vulnerables a la COVID-19.

2. ¿Cuántas personas podrán reunirse?

Se permiten reuniones de hasta diez personas como máximo. Tendrán que mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar las normas de higiene relativa a lavado de manos y "etiqueta respiratoria".

3. ¿Dónde podrán celebrarse esas reuniones?

Tanto en casa como en la calle.

4. ¿Los niños volverán al colegio?

No. Los centros educativos solo abrirán sus puertas para las labores de limpieza y acondicionamiento de cara a la siguiente fase.

5. ¿Puedo ir al cine?

Cines, teatros y museos abren sus puertas, pero con muchas restricciones. En cines y teatros, el aforo se reduce a un tercio siempre que no superen las 30 personas en lugares cerrados y 200 al aire libre. No estará disponible ni el bar ni el guardarropa ni se entregará ningún folleto o documentación en papel. En los muesos también el aforo se reduce a un tercio, no habrá folletos en ninguna sala ni tampoco estarán disponibles las audio-guías audiovisuales, la igual que la consigna. Al museo se deberá ir solo o con las personas con las que se conviva.

6. ¿Podré sentarme en una terraza a tomar algo?

Sí, siempre y cuando encuentre sitio para hacerlo porque los bares solo pueden sacar el 50% de sus mesas, que estarán separadas por dos metros y en la que habrá -como máximo- 10 personas. No habrá cartas con el menú y se desinfectarán las mesas entre un cliente y otro.

7. ¿Cuántas personas pueden desplazarse en un mismo coche a la vez?

Los habitantes de un mismo domicilio pueden compartir un coche de hasta nueve plazas.

8. ¿Se reactivarán los mercadillos al aire libre?

Sí, si así lo deciden los ayuntamientos, aunque con restricciones relativas al distanciamiento entre puestos y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Se limita al 25% el número de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del aforo.

9. ¿Abrirán el lunes los centros comerciales o las tiendas de más de 400 metros cuadrados?

No, no se permite su apertura en la fase 1. Los que tengan dimensiones menores a esos 400 metros cuadrados podrán abrir sus puertas (a no ser que estén en centros comerciales). El aforo se reduce al 30% y los clientes tendrán que respetar dos metros de distancia. Si no se puede garantizar, solo podrá haber un cliente en la tienda.

10. ¿Estarán permitidos los velatorios?

Sí, pero se limita el número de familiares que pueden hacerlo, que es de 15 personas si tiene lugar al aire libre y de diez en espacios cerrados.

11. ¿Se podrá acudir a entierros?

Sí, pero también se fija un límite: la comitiva para el enterramiento o la despedida para la cremación del fallecido se restringe a un máximo de quince personas y, en su caso, se podrá sumar el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

12. ¿Podré ir a la iglesia?

Sí, los lugares de culto abrirán en la fase 1, pero la afluencia de fieles se reducirá a un tercio. No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán realizarse en casa. No está permitida tampoco la distribución de objetos, libros o folletos. Ni la actuación de coros.

13. ¿Se podrá salir de la provincia?

Los habitantes de los territorios que a partir del lunes pasan a la fase 1 de la desescalada se podrán mover libremente dentro de los mismos, abandonando sus municipios, para llevar a cabo las actividades que están permitidas pero no podrán salir de sus límites, aunque sean contiguos a otro territorio que se encuentre en la fase 1, según han confirmado fuentes del Gobierno y figura en la orden publicada en el BOE el pasado sábado.

14. ¿Estará permitido el baño en piscinas?

No.

15. ¿Abren sus puertas los hoteles?

Con muchas restricciones, entre ellas la de mantener cerrados los spas, los gimnasios, miniclubs o zonas infantiles, así como discotecas y salones de eventos. Los servicios de restauración de los hoteles se ofrecerán solo a los clientes, además se desinfectarán cada dos horas los objetos y superficies de las zonas de paso suscpetibles de ser manipuladas por varias personas.

16. ¿Qué pasa con el deporte?

Se puede hacer deporte, efectivamente, si la instalación está al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo). También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y sólo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico. Respecto a la actividad deportiva profesional, se abren los centros de alto rendimiento pero los entrenamientos serán prefrentemente de forma individual. Si se hacen en grupo, tendrá que haber un máximo de 10 personas (no está permitida la presencia de medios de comunicación).