Colorea Zamora: Queso y vino

Hoy en Colorea Zamora destacamos dos de los productos gastronómicos más apreciados de la provincia: el queso y el vino. Zamora cuenta con una Denominación de Origen Protegida de Queso Zamorano, mientras que para el vino existen cuatro Denominaciones de Origen que dan cuenta de la gran calidad de estos productos: D.O. Toro, D.O. Tierra del Vino, D.O. Arribes y D.O.P. Valles de Benavente.

