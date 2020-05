Requejo da positivo en COVID-19, aunque afirma encontrarse "en la fase final"

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco José Requejo, ha dado positivo en la prueba del COVID-19. El resultado lo ha confirmado la propia institución de La Encarnación, aunque ha querido rebajar la preocupación afirmando que el test y sus conclusiones han llegado "en la fase final del proceso vírico". De hecho, el propio dirigente de Ciudadanos ha manifestado encontrarse "bien y en estado asintomático", por lo que no será necesario que se aparte de sus funciones al frente de la administración local. No obstante, como es obligatorio en los casos de positivo, el presidente sí se someterá a una cuarentena en su domicilio hasta que una futura prueba confirme que ha pasado ya el proceso y puede reincorporarse a sus funciones.

El positivo de Francisco José Requejo ha llegado después de que la Diputación Provincial de Zamora haya puesto en marcha una serie de pruebas para detectar la presencia del virus entre sus empleados públicos. El presidente se sometió a una de ellas y ha arrojado un resultado positivo que, según han destacado desde el gabinete de Presidencia, "indica que se encuentra en la fase final del proceso vírico por COVID-19, lo cual quiere decir que presenta una baja carga vírica y ha generado anticuerpos". Se trata, por lo tanto, del primer político zamorano de los de primera línea cuyo positivo por la enfermedad ha sido confirmado.

El presidente, no obstante, parece no haber sufrido las peores consecuencias del virus y ha estado trabajando con total normalidad hasta que ha conocido el resultado, momento en el que ha abandonado toda presencia pública para ponerse en cuarentena y evitar así el contagio a personas de su entorno. No en vano, la agenda de Francisco José Requejo durante el estado de alarma ha estado repleta y su exposición al virus ha sido máxima. A partir de este momento, sin embargo, el trabajo lo realizará desde casa para cumplir con la cuarentena obligatoria en los casos de positivos por COVID-19, como aconsejan las normas del Ministerio de Sanidad.

La Diputación Provincial de Zamora lleva diez días realizando pruebas a sus empleados públicos que han permanecido durante la crisis del coronavirus trabajando en los servicios mínimos, así como a la plantilla que paulatinamente se está incorporando desde hace unos pocos días. Ha sido en uno de estos test donde el presidente de la institución ha dado el positivo, lo que ha obligado a su retirada temporal de la vida pública.