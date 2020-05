Toma de temperatura a funcionarios y ciudadanos para acceder al Ayuntamiento de Zamora

La vuelta a la actividad presencial del Ayuntamiento de Zamora dentro de esta fase intermedia ha traído consigo la aplicación de medidas de seguridad excepcionales para garantizar la salud de trabajadores y ciudadanos. A partir de este momento, toda persona que entre a las instalaciones municipales tendrá que someterse a una toma de temperatura con un termómetro sin contacto para valorar la fiebre o febrícula, debiendo incluso regresar a casa en los casos en que unas cifras anómalas puedan sembrar la sospecha. Se trata, sin duda, de la medida de mayor impacto de cuantas ha tomado la administración dirigida por Francisco Guarido para preservar el bienestar de funcionarios y vecinos, aunque no la única.

El paquete de iniciativas aprobadas dentro del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Zamora incluye la instalación de barreras físicas mediante mamparas de metacrilato para impedir el contacto directo en servicios de ventanilla, así como la colocación de distanciadores a nivel de suelo para garantizar separaciones de al menos un metro en la atención al público. Asimismo, se habilitarán en las puertas dos sentidos, uno de entrada y uno de salida, para evitar aglomeraciones y se limitará el aforo en los ascensores.

A falta de una regulación unitaria para el uso de mascarillas, el Ayuntamiento de Zamora ha optado por no indicarlo ni para usuarios ni para trabajadores. Alertan, de hecho, de que la propia gestión de la mascarilla "podría incrementar el riesgo de contagio", además de suponer "un sobresfuerzo para el sistema cardiorrespiratorio. Una situación similar a la del uso de los guantes que, según indican desde el Consistorio, "no disminuye el riesgo" porque, durante su uso, no es habitual que se laven las manos.