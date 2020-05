El gel, nueva "agua bendita" en las iglesias de Zamora

Había pedigüeño en la puerta, pero no agua bendita a la entrada, sino una solución de gel hidroalcohólico que dos voluntarios ofrecían a los feligreses. San Torcuato, como muchas otras parroquias de las diócesis de Zamora y Astorga en las que se divide la provincia, comenzó ayer las misas de la nueva normalidad, que son más o menos como las de antes, aunque en un ambiente muy particular. En primer lugar porque prácticamente todos los fieles llevan su correspondiente mascarilla para evitar infecciones y guardaban la distancia de seguridad que unas cruces colocadas en los bancos marcaban por la obligación legal de aprovechar un tercio del aforo.

Ayer no había mucho problema, porque era lunes y solo acudieron los fieles que más en falta echaban las misas con calor humano que la tele o Internet no lograban suplantar del todo. "Me hacía falta para sobrevivir", confesaba Pilar Bartolomé.

"Hemos visto que estaba abierta la iglesia y hemos entrado. Hasta ahora la hemos tenido que seguir por la tele, es lo que había. No somos de misa diaria, más bien de domingo, y algún día así que nos cuadra. Vengo a misa porque me gusta, me encuentro bien viviendo", señalaban Carmen Anta y Andrés Sánchez.

"Esta mañana estaba emocionado al abrir las puertas, después de 50 días con la iglesia cerrada", decía el cura, Fernando Toribio. "Se echa mucho de menos a la gente, yo necesito a la gente, ver las caras, poder tratar con cada uno y es muy grato volver a saber cómo están, volver a rezar juntos, cómo lo están pasando, cómo llevan el tiempo de confinamiento".

Y es que "por la tele o Internet no es lo mismo, es justamente el encuentro de las personas, la celebración tiene como elemento sustantivo el encuentro de las personas. No es lo mismo mirar al móvil que mirar a la gente".

La nueva normalidad obliga a dar la comunión preferentemente en la mano (aunque no se prohíbe en el paladar). Y para las primeras comuniones... ya se verá, cuando se reúnan curas y padres. Quizá con precaución se puedan celebrar.