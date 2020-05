El comercio de Zamora apenas nota el "alivio" de la fase intermedia y denuncia precipitación

Hay una cuestión que no está en manos de gobiernos, ni de fases, ni de datos. Es el miedo. Por muchas medidas de alivio que los expertos intenten diseñar para paliar la incipiente crisis del pequeño comercio, es difícil competir con la preocupación e intranquilidad de la gente. Máxime, si los mensajes no dejan de ser contradictorios. La provincia de Zamora amanecía ayer inmersa en esa denominada "fase 0,5", que se traduce en un "sí, pero no". Por eso, los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados que pudieron abrir en la capital sin cita previa apenas notaron ese "alivio" y sí otra jornada más en este peregrinaje por el desierto. Sin clientes y con los gastos que supone el simple hecho de subir la persiana, el sector anticipa una semana "muy dura" hasta que se entre en fase 1 con todas las de la ley. Azeco estimaba que ayer abrieron sus puertas siete de cada diez comercios por la "necesidad imperiosa" de conseguir ingresos tras dos meses a cero.

Las principales zonas comerciales de la capital amanecían ayer con las puertas abiertas y los pasillos vacíos. "Hemos atendido a una persona en toda la mañana", reconocía al filo del mediodía Isidro, propietario de una tienda de moda en las proximidades de Santa Clara. Una vez más, las instrucciones no fueron las adecuadas. Los comerciantes llevan denunciando durante todo el estado de alarma la "improvisación" a la hora de regular sobre su actividad. En esta ocasión, la historia se ha repetido. "Nos hemos enterado de las condiciones por el BOE a última hora del fin de semana y casi sin tiempo para preparar", reconoce este empresario en relación a la posibilidad de aplicar rebajas durante estas primeras jornadas de "alivio".

La realidad es que pocos comercios han podido subirse al carro de los productos rebajados para dar salida al importante stock acumulado durante la cuarentena y el cierre obligado. "Nos ha cogido con el pie cambiado", explica una trabajadora de una juguetería situada en el centro de la capital. En su caso particular, denuncia también la "desinformación" al respecto, asegurando que "mucha gente se ha sorprendido" al ver una tienda de estas características, "que no es primera necesidad, vamos", con las puertas abiertas.

La reclamación del sector es clara y concisa: abrir con garantías. Eso implica que dejen de sucederse "mensajes contradictorios" y se asegure a la población que puede acudir a los comercios con tranquilidad y con la seguridad de que se cumplen todas las medidas de protección. Esto es algo que los comerciantes llevan a rajatabla y en todas las tiendas están a la vista los geles, guantes y otro tipo de productos. Pero hace falta "pedagogía", indican, para que los ciudadanos sepan que la actividad vuelve poco a poco a la normalidad. Ocurrirá, se aventuran a decir, en la fase 1.

Si para el comercio la jornada de ayer fue un día de perros, otro más, existe otro sector donde las medidas de alivio han supuesto el reencuentro con su gente y a lo grande. Las administraciones de lotería subían la reja a primera hora de la mañana y fue habitual ver colas de jugadores tentando a la suerte. Con "todas las medidas de seguridad del mundo", como reconocía una de las administradoras, los despachos recibieron a los amantes del azar tras un par de meses en el dique seco. Una válvula de escape para este sector, que también ha sufrido el golpe del parón total de la actividad en la provincia de Zamora.