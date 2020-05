Carnero: "El trabajo de los profesionales tiene que estar adecuadamente retribuido"

Vive con preocupación la pandemia no solo por la salud de los ciudadanos y lo desconocido de esta situación, sino también por los problemas que ha ido generando en los distintos productos agroalimentarios. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se muestra preocupado, pero también ocupado y comprometido en dar respuesta a la problemática que va surgiendo en el sector, del que destaca "el grandísimo trabajo y la grandísima respuesta" que están dando los agricultores, ganaderos, la industria agroalimentaria y la distribución.

- Los agricultores y ganaderos no han parado durante el estado de alarma, ¿qué ha demostrado la pandemia sobre la agricultura y la ganadería de Castilla y León?

- Lo que ha demostrado, ante todo y sobre todo, es que el campo es un sector estratégico, que tiene una grandísima capacidad de respuesta y que los agricultores y ganaderos son necesarios. Además, en Castilla y León los productos que producen están llenos siempre de calidad.

- ¿Por qué situación pasa ahora el sector?, ¿cómo está afectando la crisis?

- En primer lugar, hay un ámbito muy afectado por el cierre del canal Horeca o por la imposibilidad de celebrar los festejos taurinos, que están afectando a determinados productos, y por otro lado está la obligación de seguir dando respuesta a las necesidades habituales de la sociedad desde las distintas producciones. Por tanto, no es una situación uniforme, sino que varía de unos productos a otros y varía de unas circunstancias determinadas a otras a lo largo del proceso que estamos padeciendo.

- La recuperación de la hostelería y la restauración parece que va a ser lenta, ¿cómo puede afectar esto?

- Como vengo diciendo, eso irá afectando a cada producto de manera diferente. Ojalá sea una recuperación pronta y rápida, si es tardía y lenta, hará que el mercado se resienta aún más. Lo estamos viendo con producciones a corto plazo como pueden ser el lechazo o el cochinillo, pero lo vamos a ver a medio y largo plazo como puede ser en el sector del vino. Por ejemplo, en muchos casos, las denominaciones de origen tienen vino en sus depósitos, que no son de guarda, y resulta que tenemos a la vuelta de la esquina una vendimia sin haber dado salida a esos vinos depositados.

- ¿Cree que el trabajo que ha hecho el sector puede verse reconocido en la sociedad?, ¿cómo pueden agradecérselo los ciudadanos?

- Creo que los ciudadanos lo están reconociendo y lo están haciendo con algo tan importante como es, dentro de la libertad que tenemos cada uno, en la elección de compra de los productos de aquí. Es muy importante que consumamos productos de Castilla y León y creo que es fundamental, más que nunca, que apoyemos a nuestros agricultores y ganaderos ayudándoles con la compra de sus productos porque es la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos. Si ellos han estado a pie de obra en este momento tan complejo, nosotros tenemos que corresponderles con la elección de sus productos para que estén siempre en los estantes de nuestras despensas.

- Desde la Junta han propuesto dos pactos, el Pacto de la Agricultura para la Recuperación y el Pacto para un marco estable y equilibrado de la Cadena Alimentaria, ¿en qué consisten?

- En relación al primero, se enmarca dentro del gran pacto que está ofreciendo el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a todo el arco parlamentario de Castilla y León, y que permite un acuerdo político, oyendo a la sociedad civil en aras a conseguir lo mejor para la agricultura y la ganadería de la comunidad. En cuanto al pacto que busca un marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria, es un acuerdo en el que ya veníamos trabajando y que busca precisamente fortalecer el eslabón más débil de la cadena, que son los productores, y que haya un punto de encuentro a través de un grupo estable que resuelva todos los problemas que se puedan ir derivando entre la producción, la transformación y la distribución.

- Una de las incertidumbres es si la crisis afectará a la financiación de la PAC, ¿cuál es la postura de la Consejería respecto a la PAC?

- Aquí, la posición de la Consejería no puede variar porque tenemos una posición común acordada con los grupos políticos, las organizaciones profesionales agrarias y con el conjunto de la sociedad en general. Esa posición común habla, en primer lugar, del mantenimiento de una financiación de la PAC idéntica a la vigente. Por tanto, esa primera condición, para nosotros, es innegociable. Las consecuencias del Covid-19, precisamente, se alinean muy bien a la pretensión que mantenemos desde esa posición común. Nosotros por supuesto que queremos una PAC que favorezca la sostenibilidad medio ambiental, pero para que eso sea así, siempre hemos dicho que debe existir una sostenibilidad económica para nuestros agricultores y ganaderos, es decir, su trabajo tiene que estar adecuadamente retribuido. Y así mismo tiene que haber sostenibilidad social, tiene que haber gente en nuestro mundo rural. Y el Covid-19 ha alumbrado una nueva sostenibilidad, que creo que es importante y que tiene que reconducir y redireccionar la PAC, que es la sostenibilidad alimentaria. Es decir, esta crisis pone en evidencia que es muy importante que estemos abastecidos, que tengamos capacidad de producción y que no tengamos dependencia de terceros respecto a un hecho tan primario y elemental como es alimentarnos. Por tanto, necesitamos que las cuatro sostenibilidades formen parte de la PAC y la equilibren. No basta con anuncios de una PAC verde sino se combina con lo social, lo económico y con lo alimentario.

- Una de las demandas de los profesionales son unos precios justos, ¿cómo se trabaja desde la Consejería en este aspecto?

-En esta legislatura hemos creado una Dirección General de la Cadena Alimentaria y somos pioneros en esa creación. Desde ahí se busca como gran objetivo final conseguir un equilibrio para los agricultores y ganaderos, con ámbitos de trabajo tan fundamentales como son el establecimiento de cláusulas de mediación y arbitraje, la figura del defensor de la cadena alimentaria, es decir un conjunto de acciones que lo que procuran es que los productos primarios estén pagados adecuadamente.

- ¿Qué previsiones de cosecha tiene la Junta?

- La cosecha en principio se presenta, si se me permite la expresión, bien planteada, pero lógicamente hasta que no se recoja no podemos lanzar las campanas al vuelo. Yo nunca lo haré.

- ¿Cree que la situación que se atraviesa puede hacer que se tenga más en cuenta el mundo rural?

- Yo creo que sí. Muchas instituciones estamos demandando el valor del mundo rural y esta pandemia nos ha hecho mirar hacia ese mundo rural. Yo creo que este es el momento para que apoyemos y apostemos definitivamente por el mismo, donde hay muchas soluciones a muchos problemas que el Covid-19 está dejando tras de sí.