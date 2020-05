Todos los empleados y vecinos que accedan al Ayuntamiento de Zamora se tomarán la temperatura

El Ayuntamiento de Zamora adopta nuevas medidas de seguridad ante la progresiva reincorporación al trabajo presencial. Entre ellas, tomar la temperatura a través de termómetros sin contacto tanto a los empleados municipales como a la ciudadanía que acceda a los servicios. Todas las medidas se han aprobado en el Comité de Seguridad y Salud Municipal y en la Mesa General.

A esta medida que afecta también a los usuarios, se unen otras en función del tipo de trabajo desempeñado como las siguientes:

- Mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo

- Instalar barreras físicas mediante mamparas de metacrilato con el fin de impedir el contacto directo en servicios de ventanilla.

- Colocar distanciadores mediante señalizaciones a nivel de suelo que garanticen una distancia mínima de 1 metro en las atenciones al público.

- Asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.

- En el acceso al centro de trabajo se habilitará un sentido de entrada y otro de salida, y se limitará el aforo en los ascensores en función de su tamaño, priorizando su utilización por personas con discapacidad.

- Se fomentará el uso de escaleras, especialmente para el acceso a las primeras plantas.

- En el caso de puestos dinámicos tales como trabajadores de oficios (jardines, obras, etc.) y otras actividades en el exterior se mantendrán el distanciamiento social con el resto de la ciudadanía.

- El sistema de atención al público sigue siendo con carácter prioritario por vía telefónica y/o telemática a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, de tal forma que se limite la atención presencial a los supuestos estrictamente necesarios.

- En los establecimientos abiertos al público, en los que no sea posible el establecimiento de cita previa, se atenderá a las siguientes consideraciones: control de acceso limitando el mismo y estableciendo un aforo máximo que permita cumplir con el requisito de distancia interpersonal; todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal; el Ayuntamiento facilitará equipos de protección personal cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva. Respecto al material de protección para el personal, especialmente guantes y mascarillas, en función del escenario de exposición y de la disposición de esos medios, se proporcionarán de manera regular. Teniendo en cuenta criterios técnicos, el uso de mascarillas en servicios sin atención al público no es obligatorio, y en la mayoría de los casos, no es recomendable, ya que no existe riesgo, y en ocasiones la propia gestión de la mascarilla (reutilización, ajustes, etc.) podría incrementar el riesgo de contagio además del sobresfuerzo al sistema cardiorespiratorio, dependiendo de la mascarilla.

- En atención al público sin contacto estrecho, se deberán planificar las medidas personales y técnicas que minimicen los riesgos de contacto (distanciadores y pantallas metacrilato en la mesa).

-En el caso de policía, bomberos, cementerio, asuntos sociales y ayuda a domicilio, cuando hay contacto con gran cantidad de público e incertidumbre sobre la posibilidad de enfermedad de los mismos (contactos asintomáticos, etc), se dispondrá de guantes de nitrilo, mascarilla buconasal y pantalla de protección individual. Todas estas medidas y cuantas sean recomendadas por las autoridades sanitarias, se pondrán a disposición de empleados municipales y de ciudadanía de Zamora usuaria de servicios municipales abiertos en esta fase, con el fin de proteger la salud y favorecer la lucha contra el COVID-19, en la que la sociedad zamorana ha tenido un comportamiento ejemplar que mantiene pese a que los resultados no nos permitan pasar a fases de "desescalada" a la que han accedido prácticamente todas las Comunidades Autónomas.

- En el día de hoy se están estudiando medidas de protección y prevención frente al COVID-19 para poner en funcionamiento los servicios de Biblioteca y Museos, que se han autorizado en Fase 0.