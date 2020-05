Los sanitarios alertan del uso prolongado del material de protección y piden medidas

Mascarillas fabricadas para aguantar ocho horas al máximo de sus capacidades son usadas durante dos y tres turnos de trabajo, casi durante 24 horas. Batas que son de usar y tirar son reutilizadas en muchas ocasiones... Son solo dos ejemplos del llamado "uso prolongado" del material de protección individual que los sanitarios de Sacyl todavía tienen que llevar a cabo con parte de su equipo, dos meses después de que se decretara la alerta sanitaria y de que el Ministerio de Sanidad asumiera el mando único de las compras -aunque la Junta de Castilla y León ha continuado comprando material, en algunas ocasiones defectuoso, desde entonces-.

En el caso de las mascarillas, la situación de uso prolongado se registra fundamentalmente con las FFP2, que en muchos centros sanitarios se encuentran todavía hoy bajo llave por la escasez que existe. Rocío Escalero, médica y miembro de Comisiones Obreras en Zamora, explica que el producto, con este uso extendido, no filtra con la misma efectividad y no se adapta igual a la cara del sanitario que la está usando. "No cabe duda de que esto supone un factor de riesgo y que aumenta las posibilidades de contraer la enfermedad", aseguran las mismas fuentes.

Aunque la escasez de equipos de protección no ha sido en Zamora ni en Castilla y León tan evidente como en otras regiones del país lo cierto es que, según el personal del hospital, "ha existido y todavía existe". A esto se suma los lotes de material defectuoso que han llegado al Virgen de la Concha y con los que han trabajado los sanitarios "sin que de momento sepamos si ha habido alguno infectado por su uso", dicen fuentes sindicales.

La primera remesa de mascarillas retirada, el 17 de abril, fue la de Garry Galaxy FFP2, que decían filtrar el 92% de las partículas cuando un análisis de sus propiedades comprobó que filtraban alrededor del 75%, un porcentaje insuficiente para quienes se enfrentan cara a cara con la enfermedad. Estas primeras fueron compradas por el Ministerio de Sanidad. Las segundas mascarillas defectuosas, retiradas ya este mes, ya fueron adquiridas por la Junta de Castilla y León a un proveedor chino, igual que la tercera, retiradas esta misma semana. También se ha comprobado que una remesa de guantes de protección no cumplía con los requisitos necesarios para ser usado por el personal asistencial. Los sindicatos, como ya informó este diario en su edición del viernes, han puesto esta situación en manos de la Inspección de Trabajo y estudian acudir a la Fiscalía para pedir responsabilidades a Sanidad.