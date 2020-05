Un "limbo" legal tiene sin cobrar a 150 trabajadoras de comedor escolar

Las 150 trabajadoras de la contrata de comedores escolares de la Junta en la provincia de Zamora se encuentran en un "limbo legal" que las tiene sin cobrar ni un euro desde mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. La situación es fruto de una legislación complicada para los trabajadores de servicios subcontratados por las administraciones públicas, que no pueden acogerse a ERTE pero que no trabajan porque sus servicios están suspendidos y no dependen, al menos directamente, de las administraciones públicas. UGT denuncia que la situación es ya "insostenible".

Por partes, la situación comienza el viernes 13 de marzo, cuando la crisis sanitaria ya se mostraba en toda su dureza y las clases se suspenden. En ese momento Serunion, empresa concesionaria del servicio, comunica a su plantilla que no acuda a su puesto de trabajo el lunes 16 y que se va a proceder a tramitar un ERTE. De esto se enteran a través de un mensaje de WhatsApp.

El 17 de marzo, solo un día después, el Gobierno aprueba un Real Decreto que impide que los trabajadores de servicios subcontratados se acojan a ERTE y descarga en la administración responsable, en este caso la Junta, la responsabilidad para con los trabajadores. Serunion retira entonces el ERTE y asegura que se hará cargo de los salarios, para lo cual necesita que previamente la Junta abone la parte correspondiente del servicio. Sin embargo, "la Junta de Castilla y León no se encuentra receptiva a esta negociación" y la negociación se estanca. El 24 de abril Serunion vuelve a presentar el mismo ERTE que fue retirado mes y medio antes, aunque los visos de que prospere son escasos.

UGT, a la vista de la situación, pone los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo entendiendo que el ERTE va a ser denegado "tarde o temprano" y que las trabajadoras van a sufrir retrasos en los pagos. La situación se complica porque hay trabajadoras que han cobrado ya el ERTE mientras que otras ni siquiera lo tienen reconocido, situación extraña teniendo en cuenta que el expediente es el mismo.

Dos meses después de prestar servicios UGT asegura que Serunion todavía no ha comunicado que se vaya a hacer cargo de las nóminas, la Junta se ha desentendido del problema y las gestiones del SEPE son, a juicio del sindicato, muy confusas. UGT asegura que velará por el cumplimiento de la legislación laboral que ha traído consigo la crisis sanitaria y económica del coronavirus para "que los trabajadores se resientan lo menos posible". Serunion lleva, además de la provincia de Zamora, los comedores escolares de Palencia, León y Segovia. En total se trata de aproximadamente 800 trabajadoras que se encuentran en esta situación, aunque el sindicato solo conoce en detalle la situación de la plantilla de Zamora.